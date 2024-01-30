الثلاثاء 30 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم ببنى سويف

إصابة 5 أشخاص
إصابة 5 أشخاص

أصيب 5 أشخاص، اليوم الثلاثاء، فى حادث تصادم سيارة ميكروباص مع تاكسي أمام محور عدلي منصور بمدينة بني سويف وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص مع تاكسي أمام محور عدلي منصور بمدينة بني سويف، مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وانتقلت سيارتا إسعاف تابعتان لهيئة الإسعاف المصرية فرع بنى سويف إلى محل الواقعة وتبين أن المصابين وهم أحمد نادي ياسين 41 سنة، ومحمد أنور محمد 26 سنة، وسيد محمد سيد 62 سنة، وزياد وليد نادي 9 سنوات، ووليد نادي طلب 45 سنة، وجميعهم مصابين بجروح وكدمات.

وتم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف الجامعي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

بني سويف محور عدلي منصور الأجهزة الأمنية الإسعاف شرطة النجدة

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