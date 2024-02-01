محافظ بني سويف يشهد استلام دفعة جديد من المعدات لدعم منظومة النظافة

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الخميس، استلام دفعة جديدة من معدات النظافة لدعم منظومة النظافة بمركزي ببا والفشن، ضمن الخطة الاستثمارية للعام الحالي 2023 - 2024، بحضور اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، ومحمد عبد اللطيف مدير الإدارة العامة للتخطيط ومتابعة الخطة بالمحافظة، وهاني الجويلي رئيس مدينة بني سويف، ومدحت صلاح رئيس مركز ببا.

أكد محافظ بنى سويف، تشغيل المعدات بالكفاءة المطلوبة، والمتابعة الدورية لأعمال صيانة المعدات والتواصل بإستمرار مع الشركات المنوط بها الصيانة لضمان بقاء المعدات بالكفاءة المطلوبة، والحيلولة دون هدر الإمكانات التي تنفق فيها الدولة الملايين من أجل تحسين مستوى الخدمات والمرافق الحيوية، مشيرًا إلى المحافظة تسعى جاهدة لرفع كفاءة وتطوير منظومة النظافة بجميع المراكز والمدن من خلال خطة متكاملة تشمل عدة محاور أهمها تكثيف حملات النظافة بصفة يومية، وتحسين وتطوير المحطات الوسيطة ومصانع التدوير والمدافن الصحية للمخلفات بالتعاون مع الوزارات المعنية من التنمية المحلية والبيئة والتخطيط.

أشار السكرتير العام المساعد، إلى أنه تم " اليوم" توريد واستلام 3مكنسات لرفع أتربة الشوارع وقطع غيار لمركزي ببا والفشن، لدعم المنظومة ضمن الخطط الاستثمارية للوحدات المحلية والتي تشمل أيضًا العديد والعديد من أدوات ومعدات النظافة وصناديق وحاويات النظافة ورفع كفاء وتطوير المعدات الحالية.

أضاف مدير التخطيط، أنه سبق توريد مكنسة آلية لمركز الواسطى، و3 لوادر مفصلي سعة 2م3، و4سيارات مكبس حمولة 20 طنًا، 2 سيارة مكبس حمولة 10 أطنان، وسيارة سلم كهربائي، وذلك بإجمالي مبلغ 62 مليونًا و240 جنيهًا لتطوير المنظومة بمدن ومراكز المحافظة السبعة ضمن اعتمادات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي2023 - 2024.

محافظ بني سويف

محافظ بني سويف