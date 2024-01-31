الأربعاء 31 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة 85 حالة تعدي بالمرحلة الأولى من الموجة الـ 22 ببنى سويف

جانب من الحملات
جانب من الحملات

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سيرالعمل في حملات المرحلة الأولى من الموجة الـــ 22  لإزالة التعديات التي بدأت السبت الماضي تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب،من خلال إزالة كافة صور التعديات، في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.

 

 جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير اليومي، الذي يعده أحمد إبراهيم مدير أملاك الدولة، وتضمن الإشارة إلى أن إجمالي ما تم إزالته من تعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، قد وصل إلى 85 حالة تعد “62 على أراضي أملاك الدولة + 23على أرض زراعية خاصة”،  وذلك منذ انطلاق المرحلة الأولى يوم السبت 27 يناير الجاري وحتى  أمس الثلاثاء.

 

يذكر أن الموجة الحالية من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية خلال أشهر " يناير، فبراير، مارس، أبريل، وبدأت في الـ 27 يناير الجاري "بالمرحلة الأولى"  وتستمر حتى16 فبراير المقبل، تليها المرحلة الثانية في الفترة من 24 فبراير  إلى 15 مارس، على أن تختتم بالمرحلة الثالثة خلال الفترة من 23 مارس إلى 12 أبريل  2024.
 

وفي سياق آخر، عقد بلال حبش نائب المحافظ، اجتماعًا لمناقشة وإعداد الاستراتيجية العامة المقترحة لعمل الجمعيات الأهلية الموقعة على وثيقة العمل الأهلي المزمع تنفيذها خلال العام الجاري، بحضور مسؤولي التضامن الاجتماعي، وأعضاء المكتب التنفيذي لجمعيات ومؤسسات الوثيقة “مؤسسة حياة كريمة، الاتحاد الإقليمي للجمعيات، جمعية الأورمان، مصر الخير، نهضة بني سويف، مؤسسة كير مصر، مؤسسة كيان، الهيئة الإنجيلية، مؤسسة رؤية مصر”.
 

وناقش نائب المحافظ، خلال الاجتماع المحاور الرئيسية التي يتولى المكتب التنفيذي الاشراف على تنفيذها، وفقًا لبرامج عمل كل جمعية، بجانب أنشطة الجمعيات الأخرى، بما يضمن تحقيق التكامل في تحقيق إجراءات نوعية لتنمية وتطوير العمل الأهلي على مستوى المحافظة.

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