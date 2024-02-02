الجمعة 02 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

افتتاح مسجدي السلام والأنوار المحمدية ببنى سويف

الافتتاح
الافتتاح

أناب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، رؤساء الوحدات المحلية لمركزي بني سويف وناصر في افتتاح مسجدين  بقريتي بليفيا وطحابوش  بتكلفة إجمالية زادت عن 5.5 مليون جينهًا.

 وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف، التي تنفذها بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لتطوير ورفع كفاءة وإنشاء المساجد.

رئيس مدينة بني سويف يفتتح مسجد السلام بقرية بليفيا

وافتتح هاني الجويلي رئيس مدينة بني سويف، مسجد السلام بقرية بليفيا، وقد أقيمت شعائر صلاة الجمعة بالمسجد المقام على مساحة 650 متر" إحلال وتجديد" وبتكلفة 3.5 مليون جنيهًا، بحضور الدكتور عبد الرحمن نصر نصار وكيل وزارة الأوقاف، والشيخ صبحي رمضان مدير إدارة أوقاف مركز بني سويف، والنائب محمد رجب عبدالعظيم عضو مجلس النواب، وعدد من القيادات الدعوية والتنفيذية بالمحافظة وأهالي القرية.

كما افتتح علي يوسف رئيس مدينة ناصر" نائبًا عن المحافظ"، مسجد الأنوار المحمدية بقرية طحا بوش، والذي تم إحلاله وتجديده على مساحة 220م، وبتكلفة تجاوزت 2.3 مليون جنيهًا  خطة الأوقاف بحضور الشيخ سعيد سيد عبدالواحد مدير الدعوة بمديرية أوقاف بني سويف، والشيخ رجب حسين عبد اللطيف مدير إدارة أوقاف ناصر، وعدد من القيادات الدعوية والتنفيذية بالمحافظة وأهالي القرية.

بني سويف ناصر وزارة الأوقاف الاحلال والتجديد مساجد

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