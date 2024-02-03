السبت 03 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

غدا.. قطع المياه عن مدينة الفشن وقرية الفنت ببني سويف

ديوان عام المحافظة
ديوان عام المحافظة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف قطع المياه عن مدينة الفشن وقرية الفنت لمدة 6 ساعات غدًا الأحد 4 فبراير، اعتبارًا من الساعة 12 ظهرًا  وحتى الـ6 مساءً وذلك للقيام بربط خط 8 بوصة على خط 16 بوصة بمحطة مياه القضابي.

وتتقدم الشركة باعتذارها عن قطع  الخدمة خلال الساعات المذكورة بسبب أعمال ربط الخطوط  بالمحطة؛ لضمان انتظام تقديم الخدمة مناشدة المواطنين، وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية تدبير احتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة، ومنوهة عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أي تليفون أرضي على الخط الساخن (125) أو رقم الواتس (01211175827) حال وجود شكوى في هذا الشأن.

بني سويف الفشن مياه الشرب قرية الفنت محطة مياه

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