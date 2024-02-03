قبل انتهاء الموعد المحدد.. رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024

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رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتحت باب تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024، بداية من منتصف يناير الماضى وذلك من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم وبوابة مركز المعلومات، ويستمر التسجيل حتى يوم 22 فبراير المقبل

رابط تسجيل استمارة الصف الثالث الثانوي 2024

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لطلاب الثانوية العامة فى مختلف أنحاء الجمهورية ل تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 من خلال رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 ويمكن الدخول عليه من خلال الضغط على هذا الرابط.

خطوات تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024

لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 يجب الدخول على رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024

اختيار أيقونة تسجيل الدخول

أدخال البريد الإلكتروني الموحد على منصة

الضغط على تسجيل الدخول

كتابة الرقم السري المرتبط بالبريد الإلكتروني

تظهر الاستمارة الخاصة بالطالب مدون بها بياناته الأساسية

يقوم الطالب أوولى الأامر بتسجيل البيانات المطلوبة

ثم يرفع الطالب المستندات المطلوبة

ضرورة التاكد من صحة البيانات التي تم إدخالها والأوراق المرفوعة

الضغط على"حفظ "

pdf طباعة الأستمارة وتقديمها في المدرسة مع المستندات المطلوبة

رسوم استمارة الثانوية العامة 2024

حددت وزارة التربية والتعليم رسوم استمارة الثانوية العامة 2024 للطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية العامة، حيث تكون 210 جنيهات، مقسمة إلى 200 جنيه رسوم شراء خامات ومستلزمات الامتحانات+ 10 جنيهات رسومًا إضافية للطلاب المتقدمين للمرة الأولى أو الثانية.

المستندات المطلوبة لدخول امتحانات الثانوية العامة 2024

حددت المديريات وزارة التربية والتعلبم الأوراق المطلوبة لدخول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الجاري 2023 /2024 وهى كالتالى :

الاستمارة الإلكترونية لامتحانات الثانوية العامة 2024

شهادة ميلاد الطالب كمبيوتر

صورة بطاقة الرقم القومي للطالب

ويشترط أن تكون مطابقة للصورة الموجودة بالاستمارة الإلكترونية، ومدون عليها اسم الطالب الرباعي أسفل الصورة وخلفها ويتم ختمها بخاتم الشعار

إيصال سداد رسوم دخول الامتحان والتي تقدر بـ 210 جنيهات للطلاب المتقدمين للامتحان للمرة الأولى أو الثانية

يوقع الطالب وولي أمره على الإقرار المرفق بمشتملات الاستمارة بعدم حيازة المحمول أو أي أجهزة إلكترونية أخرى داخل اللجنة

تعتمد المدارس الاستمارات الإلكترونية ومشتملاتها

سداد 20 جنيها نظير استخراج بيان رسوب للطالب الراسب