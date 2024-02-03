تعرف على التفاصيل الكاملة.. رابط تسجيل استمارة الثانوية الأزهرية ‏

يتساءل عدد كبير من المواطنين عن رابط تسجيل استمارة الثانوية الأزهرية ‏2024 عبر محرك البحث ‫جوجل‬ ويزداد بحث المواطنين عبر محرك البحث جوجل عن التفاصيل الكاملة حيث تشغل بالي الكثير من أولياء الأمور والطلبة والطالبات.



رابط استمارة الشهادة الثانوية الأزهرية 2024

يستطيع الطلاب استخدام رابط استمارة الشهادة الثانوية الأزهرية 2024 لطلاب الشعبة العلمية والأدبية والذي أتاحه قطاع المعاهد الأزهرية للطلاب لتسجيل بياناتهم في الاستمارة المؤهلة لدخول الامتحانات، وذلك من خلال الخطوات التالية:-

الدخول عبر رابط استمارة الشهادة الثانوية الأزهرية 2024 من خلال هذا الرابط (من هنا).

اختيار أيقونة تسجيل استمارة الامتحانات.

تحديد الشعبة الدراسية ومحافظة الإقامة.

إدخال كافة بيانات الطالب الراغب في تسجيل بياناته بدقة في الخانات المطلوبة.

تسجيل المواد الدراسية التي يدرسها الطالب وفقا لشعبته الدراسية.

تحميل كافة الأوراق اللازمة لتسجيل الاستمارة.

إدخال وسيلة تواصل بالطالب (بريد إلكتروني، رقم هاتف المحمول).

الضغط على كلمة حفظ..



الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة الامتحانات للثانوية العامة

‏ويوجد مجموعة من الأوراق المطلوبة من أجل الحصول على استمارة الثانوية الأزهرية وذلك وفقا لما حددته وزارة التربية والتعليم الفنية والتي تتمثل في الآتي:-

عدد 4 صور شخصية بخلفية بيضاء مدون عليها الاسم رباعي.

شهادة ميلاد كمبيوتر حديثة لم يمر على استخراجها أكثر من شهر.

صورة من بطاقة الرقم القومي للطالب.

استخراج بيان رسوب حديث للطالب المعيد للعام (الراسب).

الدمغة المقررة ملصقة على الاستمارة.

الضغط على كلمة حفظ عقب التأكد من كافة البيانات المسجلة.

طباعة الاستمارة وتسليمها للمدرسة المقيد بها الطالب ممهورة بتوقيع ولي الأمر.

وتقوك كافة المعاهد الأزهرية بتشكيل لجنة مختصة من أجل مراجعة كافة البيانات المسجلة في الاستمارة المؤهلة لدخول الامتحانات للتأكد من صحة البيانات المسجلة وفي حالة عدم وجود بيان غير واضح للطلاب يتم اختار بتصحيح الأخطاء.

موعد انطلاق الفصل الدراسي الثاني 2024

يبدأ الفصل الدراسي الثاني 2024 يوم السبت الموافق 10 فبراير 2024 وفقا للمخطط الزمني المعلن للعام الدراسي الحالي والمعتمد رسميا لطلاب المعاهد الأزهرية في كافة محافظات الجمهورية.

اقرأ أيضا

رابط استمارة الشهادة الثانوية 2024