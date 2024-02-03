السبت 03 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

تعرف على التفاصيل الكاملة.. رابط تسجيل استمارة الثانوية الأزهرية ‏

الثانوية الأزهرية
الثانوية الأزهرية ‏

يتساءل عدد كبير من المواطنين عن رابط تسجيل استمارة الثانوية الأزهرية ‏2024 عبر محرك البحث ‫جوجل‬ ويزداد بحث المواطنين عبر محرك البحث جوجل عن التفاصيل الكاملة حيث تشغل بالي الكثير من أولياء الأمور والطلبة والطالبات.
 

رابط استمارة الشهادة الثانوية الأزهرية 2024

يستطيع الطلاب استخدام رابط استمارة الشهادة الثانوية الأزهرية 2024 لطلاب الشعبة العلمية والأدبية والذي أتاحه قطاع المعاهد الأزهرية للطلاب لتسجيل بياناتهم في الاستمارة المؤهلة لدخول الامتحانات، وذلك من خلال الخطوات التالية:-

  • الدخول عبر رابط استمارة الشهادة الثانوية الأزهرية 2024 من خلال هذا الرابط (من هنا).
  • اختيار أيقونة تسجيل استمارة الامتحانات.
  • تحديد الشعبة الدراسية ومحافظة الإقامة.
  • إدخال كافة بيانات الطالب الراغب في تسجيل بياناته بدقة في الخانات المطلوبة.
  • تسجيل المواد الدراسية التي يدرسها الطالب وفقا لشعبته الدراسية.
  • تحميل كافة الأوراق اللازمة لتسجيل الاستمارة.
  • إدخال وسيلة تواصل بالطالب (بريد إلكتروني، رقم هاتف المحمول).
  • الضغط على كلمة حفظ..

رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 والأوراق المطلوبة

بوابة الثانوية العامة.. نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024 بالاسم فقط


 الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة الامتحانات للثانوية العامة 

‏ويوجد مجموعة من الأوراق المطلوبة من أجل الحصول على استمارة الثانوية الأزهرية وذلك وفقا لما حددته وزارة التربية والتعليم الفنية والتي تتمثل في الآتي:-

  • عدد 4 صور شخصية بخلفية بيضاء مدون عليها الاسم رباعي.
  • شهادة ميلاد كمبيوتر حديثة لم يمر على استخراجها أكثر من شهر.
  • صورة من بطاقة الرقم القومي للطالب.
  • استخراج بيان رسوب حديث للطالب المعيد للعام (الراسب).
  • الدمغة المقررة ملصقة على الاستمارة.
  • الضغط على كلمة حفظ عقب التأكد من كافة البيانات المسجلة.
  • طباعة الاستمارة وتسليمها للمدرسة المقيد بها الطالب ممهورة بتوقيع ولي الأمر.
txt

رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 بالخطوات عبر موقع وزارة التربية والتعليم

txt

رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 عبر موقع وزارة التعليم

وتقوك كافة المعاهد الأزهرية بتشكيل لجنة مختصة من أجل مراجعة كافة البيانات المسجلة في الاستمارة المؤهلة لدخول الامتحانات للتأكد من صحة البيانات المسجلة وفي حالة عدم وجود بيان غير واضح للطلاب يتم اختار بتصحيح الأخطاء.

موعد انطلاق الفصل الدراسي الثاني 2024 

يبدأ الفصل الدراسي الثاني 2024 يوم السبت الموافق 10 فبراير 2024 وفقا للمخطط الزمني المعلن للعام الدراسي الحالي والمعتمد رسميا لطلاب المعاهد الأزهرية في كافة محافظات الجمهورية.

اقرأ أيضا 

رابط استمارة الشهادة الثانوية 2024

رابط استمارة الشهادة الثانوية الأزهرية استمارة الشهادة الثانوية الأزهرية الشهادة الثانوية الأزهرية الثانوية الأزهرية المعاهد الأزهرية استمارة الامتحانات للثانوية العامة

مواد متعلقة

أروى.. من رواية مقامات الغضب

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 برقم الجلوس

بالخطوات.. تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 ورسومها

الهجرة تستعرض جهودها في التواصل مع المصريين بالخارج خلال الفترة الماضية

خطة جنى الثمار.. «الدستور» تكشف: ماذا ستفعل الدولة فى العام الجديد؟

أنشطة وفعاليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى أسبوع.. إنفوجراف

رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 لدخول الامتحانات النهائية وتكلفة تحريرها

شرط إجبارى.. خطوات وآخر موعد تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2023-2024

الأكثر قراءة

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات

الآن.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة البحيرة 2024

عاجل.. حارس جديد يدخل حسابات الأهلى لخلافة محمد الشناوى قبل غلق القيد

نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية ترم أول.. المحافظ يعتمدها بنسبة نجاح 78.5٪

بوابة الثانوية العامة.. نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024 بالاسم فقط

رأس الحكمة.. الحقيقة وراء "مشروع القرن السياحى" بعيدًا عن الأكاذيب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

خيبة الإدارة

إبراهيم عبدالفتاح

شارع قديم «2»

ماجد حبته

.. وجمهورية فلوريدا!

صفاء النجار

من مقامات الغضب.. الحيرة

علي سعدة

خبراء الاقتصاد

محمد رفعت

القاهرة تتحدى.. بالكتاب!

أحمد غنام

مصر تصنع إلكترونيات

ماجد حبته

أولوياتنا فى «بريكس»

صور

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

إقبال عائلى كبير على معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

ليبرمان يطالب بتهجير الفلسطينيين لسيناء.. ويدعو لسيطرة مصر على غزة

الاحتلال يعتقل فلسطينيين فى الضفة الغربية

كواليس وقف إطلاق النار المرتقب بين إسرائيل و«حماس»