الإثنين 05 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية لاستخراج نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 برقم الجلوس

الإعدادية
الإعدادية

توفر بوابة الأزهر الإلكترونية نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية فور اعتمادها من الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية بعد ان أنهى الطلاب امتحانات الفصل الدراسي الأول الأسبوع الماضي، وتعرض الدستور في التقرير التالي رابط بوابة الأزهر الإلكترونية نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية. 

بوابة الأزهر الشريف الإلكترونية برقم الجلوس 2024

يستطيع الطلاب الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية من خلال زيارة بوابة الأزهر الشريف بعد اعتماد النتيجة والانتهاء من مرحلة رصد وتدقيق النتائج ليتم توفيرها عبر بوابة الأزهر الإلكترونية برقم الجلوس، وكذلك في جميع المعاهد الأزهرية المنتشرة في أنحاء الجمهورية بالمجان للطلاب، حيث لا يعتد بنتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 الموجودة على بوابة الأزهر الإلكترونية  برقم الجلوس، ولكن بالدرجات التي يتم توفيرها في المدارس.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024

ويستطيع الطلاب الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي الازهري  من خلال زيارة بوابة الأزهر الإلكترونية من الرابط التالي هنا، ثم قم بالضغط على نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024، ثم اكتب اسم الطالب،  واكتب رقم الجلوس الخاص، اضغط على مربع نتيجة الصف الثالث الإعدادي الازهري 2024 لتظهر لك النتيجة  فور اعتمادها من رئيس المعاهد الأزهرية ويتم توفيرها في جميع المعاهد بالمجان. 

خطوات تسجيل استمارة الصف الثالث الثانوي 2024

نتيجة الصف الأول الثانوي الأزهري بالاسم ورقم الجلوس 2024

مجموع الشهادة الاعدادية الازهرية الترم الاول 2024

مجموع الشهادة الاعدادية الازهرية الترم الاول هو 225 درجة، ويتم توزيع مجموع الشهادة الاعدادية الازهرية الترم الاول على عدة مواد،  ليكون  مجموع الشهادة الاعدادية الازهرية للعام  الدراسي الجاري 2023 -2024 هو 550 درجة، وهي كالتالي: 

  • مادة اللغة العربية:  100 درجة.
  • مادة الرياضيات  :  60 درجة.
  • مادة اللغة الأجنبية:  40 درجة.
  • مادة الفقه:  50 درجة.
  • مادة القرآن الكريم:  40 درجة.
  • مادة أصول الدين: 100 درجة.
  • مادة الدراسات الاجتماعية:  40 درجة.
  • مادة العلوم: 40 درجة.
  • مادة الثقافة الإسلامية: 20 درجة.
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ظهرت الآن.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة المنوفية 2024 برقم الجلوس

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رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس عبر بوابة المديرية الإلكترونية

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