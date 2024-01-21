رابط نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2024 عقب ظهورها

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نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2024

أتاحت المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية والتابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى نتيجة الصف الأول الإعدادى برقم الجلوس والاسم 2024 من خلال الموقع الإلكترونى لكل مديرية عقب انتهاء كل مديرية من أعمال التصحيح والمراجعة والرصد ومن ثم تبدأ المديرية التى تنتهتى من هذه الإجرءات فى عرض النتيجة على موقعها .

محافظة القاهرة :

أتاحت محافظة القاهرة، نتيجة الصف الأول الإعدادى برقم الجلوس والاسم 2024 من خلال الدخول على "بوابة التعليم الأساسي" .. واختيار نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 برقم الجلوس في جميع الصفوف الدراسية من الصف الأول الابتدائي إلى الصف الثالث الإعدادي

رابط نتيجة الصف الأول الإعدادي 2024

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2024

يمكن الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم عبر بوابة التعليم الأساسي بإتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولى :

الدخول إلى بوابة نتائج التعليم الأساسي من هنا

https://eduserv.cairo.gov.eg/Results/DifferentStages

الخطوة الثانية :

" اختيار المرحلة التعليمية "سنوات النقل

الخطوة الثالثة

" اختيار الصف الأول الإعدادي من خلال الضغط على اختيار " الصف

الخطوة الرابعة :

اختيار الفصل الدراسي الأول

الخطوة الخامسة

أختيار امتحانات الفصل الدراسي الأول

الخطوة السادسة

كتابة البيانات المطلوبة للاستعلام عن نتيجة الصف الأول الإعدادي 2024 بالاسم ورقم الجلوس، مع مراعاة الدقة وكتابتها بأماكنها المحددة

الخطوة السابعة :

كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب المراد الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الإعدادي 2024 الخاصة به

الخطوة الثامنة :

الضغط على «استعلام»

الخطوة الأخيرة :

تظهر نتيجة الصف الأول الإعدادي 2024

السبت 10 فبراير .. موعد بداية الترم الثاني 2024

وسبق أن نشرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى موعد بداية الترم الثانى لجميع طلاب الوزارة، حيث يبدأ طبقا للخطة الزمنية للوزارة والتى نشرت على موقع الوزارة الإلكترونى يوم السبت الموافق 10 فبراير 2024 وينتهى يوم 6 يونيو 2024، ويشمل فترة دراسية تستمر لمدة 17 أسبوعا .