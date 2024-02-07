محافظ سوهاج يتفقد مشروعات قرى "الحلاقي وتل الزوكي وكوم السعادة" بطما

أجرى اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، يرافقه أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، والمهندس هيثم مازن مسئول متابعة المشروعات بمجلس الوزراء، جولة ميدانية تفقد خلالها مشروعات المبادرة بقرى " الحلاقي، تل الزوكي، كوم السعادة " التابعة لمركز طما، وذلك للوقوف على الوضع الراهن والاستعدادات النهائية تمهيدا لافتتاح تلك المشروعات التي تم الانتهاء من إنشائها.

رافق المحافظ أيضا خلال جولته كل من المهندسة هويدا الشافعي رئيس مركز ومدينة طما، والمهندس محمد صلاح رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، والمهندس يوسف حلمي رئيس فرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس سيد أبو عقيل مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بسوهاج، والدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم ".

واستهل المحافظ جولته، بتفقد محطة رفع صرف صحي قرية " الحلاقي "، واستمع إلى شرح مفصل من رئيس مياه سوهاج عن المحطة التي تبلغ طاقتها التصميمية 8122 متر مكعب يوم، وتضم " البيارة وعنبر التشغيل، ومبنى المحول، ومبنى المولد، كما يشمل المشروع خط طرد بطول 2756 متر، وشبكة انحدار بطول 4439 متر، وعدد 769 وصلة منزلية، تخدم 5220 نسمة بقرية الحلاقى "، ووجه المحافظ بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإضافة 70 منزل آخر بالقرية للاستفادة من خدمات الصرف الصحي، كما وجه برفع كفاءة شبكات الإنارة والكهرباء، وتركيب ماكينة ATM لخدمة أهالي القرية.



كما تفقد المحافظ، المدرسة الثانوية الزراعية بقرية " تل الزوكي "، بتكلفة إجمالية 45 مليون جنيه، على مساحة إجمالية 90 ألف و344 متر مربع، ويشغل مبنى المدرسة منها 36 ألف و685 متر مربع، وتبلغ مساحة المزرعة 53 ألف و659 متر مربع، ويبلغ عدد فصول المدرسة 21 فصل، و19ملحق، و30 قاعة وورشة تعليمية تضم " مبنى تعليمي، ورشة ميكانيكا، ورشة نجارة، 2 عنبر بيض وتسمين، مبنى تربية حيوان، 2 مخزن، وحدة منحليه، 2صوبة زجاجية، 2 صوبة خشبية، معمل ألبان، معمل صناعات غذائية، منفذ بيع منتجات، بالإضافة إلى ملاعب، ومظلات، منصة إذاعة ".



كما شملت جولة المحافظ، تفقد مشروع سكن كريم بقرية تل الزوكي، والذي يشمل 5 عمارات سكنية، بإجمالي 40 وحدة سكنية، و40 حظيرة لتربية الطيور والمواشي، حيث تم الانتهاء من المشروع بنسبة تنفيذ 100%، وشدد المحافظ خلال جولته على ضرورة الانتهاء من جميع أعمال الرصف المتبقية بالقرية، واستكمال أعمال اللاندسكيب وتنسيق الموقع العام بمحيط العمارات السكنية.

واختتم المحافظ جولته، بتفقد محطة رفع الصرف الصحي بقرية "كوم السعادة " على مساحة 255 متر مربع، وبتكلفة تقديرية 50 مليون جنيه، حيث يتكون المشروع من "محطة رفع، وبيارة بقطر 5 متر، وعنبر التشغيل بطاقة تصميمية 70 لتر لكل الثانية، ويضم عدد من المباني الملحقة " مبنى المخزن، مبنى المولد، مبنى الإدارة، مبنى الأمن، مبنى المحولات"، بالإضافة إلى شبكات انحدار بأقطار مختلفة بطول 7500 متر، وخط طرد بقطر 355 مم، وطول 2100 متر من محطة الرفع إلى محطة رفع " كوم إشقاو "، ويخدم المشروع 10 آلاف نسمة بقرية " كوم السعادة ".



والتقى محافظ سوهاج خلال جولته، عددا من الأهالي الذين عبروا عن سعادتهم بتلك المشروعات التي ساهمت في تغيير واقع قراهم وتحويلها إلى قرى نموذجية، واستمع إلى مطالب الأهالي موجها بدراستها فورا والعمل على تلبيتها بالتنسيق مع الجهات المعنية، مؤكدا على أهمية المتابعة المستمرة لجميع المشروعات لتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين بشكل لائق، بما يخدم منظومة التنمية الشاملة، مؤكدا على أهمية الحفاظ على جودة المشروعات التي تم الانتهاء منها، والخدمات المقدمة بها، حتى يشعر المواطن بحجم التغيير الذي يحدث.