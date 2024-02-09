الجمعة 09 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

استولوا على 99 مليون جنيه.. ضبط تشكيل عصابي بالمنوفية نصبوا على المواطنين

حبس
حبس

أعلنت أجهزة الأمن عن ضبط عناصر تشكيل عصابي بالمنوفية تخصص نشاطهم الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها في تجارة الملابس على مواقع التواصل الاجتماعي.

قالت الوزارة في بيان مساء اليوم الجمعة: “في إطار جهود أجهزة الوزارة لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أشمون بمديرية أمن المنوفية من عدد من المواطنين يعملون بالتسويق عبر مواقع التواصل الاجتماعى بتضررهم من 5 أشخاص- مقيمين بدائرة المركز- لقيامهم بالنصب عليهم والتحصل منهم على مبالغ مالية بلغت أكثر من 99 مليون جنيه مقابل شراء ملابس لتسويقها من خلال موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك دون الوفاء بذلك”.

وأضافت: “أسفرت تحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، بمشاركة مديريتي أمن الجيزة والمنوفية عن تحديد أماكن تواجد المتهمين وتم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة وقيامهم بتحصيل المبالغ المالية المشار إليها مقابل استيراد ملابس من الخارج لصالح القائمين بعمليات التسويق الإلكترونى وترويج المتهمين لنشاطهم من خلال موقع فيسبوك، وعدم وفائهم بالتزاماتهم وغلق حساباتهم المستخدمة في ذلك على مواقع التوصل الاجتماعي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق”.

أجهزة وزارة الداخلية وزارة الداخلية شرطة أشمون أمن المنوفية مواقع التواصل الاجتماعي

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