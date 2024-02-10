السبت 10 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

سقوط عصابة الدراجات النارية والاتجار في المواد المخدرة بالوايلي

ضبط تشكيل عصابي
ضبط تشكيل عصابي

ضبطت أجهزة الأمن بالقاهرة عناصر تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية والاتجار في المواد المخدرة.

تعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (4 عاطلين- لهم معلومات جنائية) حال إستقلالهم دراجة نارية "مبلغ بسرقتها" بدائرة قسم شرطة الوايلى.. وبحوزتهم (كمية من مخدر البودر - 2 سلاح أبيض"سنجة").

وبمواجهتهم إعترفوا بسرقة الدراجة النارية وأقروا بحيازتهم للمادة المخدرة بقصد الإتجار، وإعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وسرقة الدراجات النارية بإسلوب "توصيل الأسلاك"، وأقروا بإرتكابهم (4) وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط الدراجات النارية المستولى عليها لدى عميلهم "سئ النية" (عاطل – مقيم بمحافظة القليوبية).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

أجهزة الأمن بالقاهرة تشكيل عصابي سرقة الدراجات النارية الاتجار في المواد المخدرة ضبط

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