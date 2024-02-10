السبت 10 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 10 بحوزتهم حشيش وهيروين في القاهرة

ضبط متهمين
ضبط متهمين

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على 10 بحوزتهم  حشيش وهيروين.

البداية عندما تم ضبط (عامل) بدائرة قسم شرطة الساحل وبحوزته (4،600 كيلو جرام لمخدر الحشيش – مبلغ مالي "متحصلات نشاطه الإجرامي").

كما تم ضبط (3) بدائرة قسم شرطة دار السلام، وبحوزتهم (3 كيلو جرام لمخدر الحشيش – مبلغ مالى "متحصلات بيع المواد المخدرة" – سلاح أبيض "مطواة").

ونجحت أجهزة الأمن في ضبط (3) بدائرة قسم شرطة البساتين وبحوزتهم (كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالي "متحصلات بيع المواد المخدرة) وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيقات.

الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على حشيش هيروين ضبط عامل قسم شرطة الساحل

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