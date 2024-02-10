تتابع وزارة الداخلية باستمرار جهود أجهزتها لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق لرفع أسعارها.

وواصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاته التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 1309 قضايا حجب سلع تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها قرابة (1050 طن سلع تموينية- 137 ألف لتر مواد بترولية- 90 ألف عبوة سجائر).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.