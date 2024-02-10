"الداخلية" تضبط 724 طن سلع غذائية فى الشرقية

نجح قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء محمود أبوعمرة، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية، في ضبط تاجر مقيم بمحافظة الشرقية لقيامه بتجميع وتخزين كميات كبيرة من السلع الغذائية بلغت 724 طنًا، أبرزها 535 طن دقيق و148 طن سكر داخل مخزن دون ترخيص، بقصد حجبها عن التداول لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار مواصلة أجهزة وزارة الداخلية جهودها لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق، والتصدي لمحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع لرفع أسعارها.