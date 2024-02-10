ضبط 10 تجار مخدرات بحوزتهم 15.5 كيلو حشيش وهيروين فى القليوبية

داهمت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن القليوبية عدة بؤر إجرامية لتجار المخدرات في منطقتي الخانكة والخصوص في محافظة القليوبية، لضبط الخارجين على القانون وتجار المخدرات.

وأسفرت الحملة الأمنية عن ضبط 10 تجار مخدرات بحوزتهم 15.5 كيلو مخدرات "هيروين وحشيش وآيس"، و4 أسلحة نارية وذخائر، ومبالغ مالية، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتولت النيابة التحقيق، والتي أمرت بحبسهم.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء محمد السيد، مدير مباحث القليوبية، يفيد بقيام حملة مكبرة استهدفت عدة بؤر إجرامية لتجار السموم البيضاء بناحيتى الخانكة والخصوص.

وتوصلت الحملة إلى استهداف عدد من تجار المخدرات، أسفرت عن ضبط 10 عاطلين، منهم 8 عاطلين في منطقة الخانكة، بحوزتهم 14.5 كيلو مخدرات عبارة عن هيروين وحشيش وأفيون وآيس، و4 أسلحة نارية عبارة عن بندقيتىّ خرطوش وفرد وطبنجة وكمية من الذخيرة المختلفة الأنواع، ومبالغ مالية كبيرة، وسيارة، و4 آلاف قرص مخدر.

كما تم ضبط عاطلين بمنطقة الخصوص بحوزتهما كيلو حشيش ومبلغ مالي.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحررت المحاضر اللازمة، وتولت النيابة التحقيق، والتي أمرت بحبسهم وإرسال المضبوطات للمعمل الجنائي.