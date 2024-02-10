أمن المنافذ: ضبط 3 قضايا تهريب بضائع.. و2225 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم التهريب، من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كل المنافذ.

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، خلال 24 ساعة، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية:

- في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: تم ضبط 3 قضايا تهريب بضائع.

- في مجال ضبط المخالفات المرورية: تم ضبط 2225 مخالفة مرورية متنوعة.

- في مجال الأمن العام: تم ضبط 42 قضية.

- في مجال تنفيذ الأحكام: تم تنفيذ 275 حكمًا قضائيًا متنوعًا.