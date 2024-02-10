السبت 10 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

سقوط "تجار الكيف" في القليوبية وقنا.. مخدرات بـ3.5 مليون جنيه

حملة امنية
حملة امنية

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، نشاط (عدة عناصر إجرامية) تخصصوا في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم بنطاق مديريتي أمن (القليوبية – قنا)، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبحوزتهم مهخدرات قدرت قيمتها بـ3،500،000 جنيه تقريبًا.

مديرية أمن القليوبية

ضبط (3 عاطلين "لإثنين منهم معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الخانكة، وبحوزتهم (كمية لمخدر الحشيش وزنت 3 كجم – كمية لمخدرى "الأفيون، الآيس"– بندقية خرطوش – طبنجة – سيارة - مبلغ مالى "متحصلات نشاطهم الإجرامى"- سلاح أبيض – ميزان حساس).

وضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الخانكة، وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين وزنت 4 كجم – كمية لمخدر الهيدرو وزنت 10 كجم – بندقية خرطوش– طبنجة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة- مبلغ مالى "متحصلات نشاطه الإجرامى").

كما تم ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الخانكة، وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين وزنت 2،500 كجم – فرد محلى - عدد من الطلقات لذات العيار - مبلغ مالى "متحصلات نشاطه الإجرامى").

وضبط (عاطلين) بدائرة قسم شرطة الخانكة، وبحوزتهما (كمية لمخدر الحشيش وزنت كجم – كمية لمخدر الهيدرو وزنت 4 كجم – "4000" قرص مؤثر لعقار "البريجابالين" - مبلغ مالى "متحصلات نشاطهما الإجرامى"- سلاح أبيض).

وضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة الخانكة، وبحوزته (كمية لمخدرى "الهيروين الآيس، الشابو"- مبلغ مالى "متحصلات نشاطه الإجرامى").

كما تم ضبط (عاطلين "لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الخصوص، وبحوزتهما (كمية لمخدر الحشيش وزنت كجم - مبلغ مالى "متحصلات نشاطهما الإجرامى").

مديرية أمن قنا

ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة قوص.. وبحوزته (كمية لمخدرى "الآيس، الشابو" وزنت 3 كجم – طبنجة – فرد خرطوش - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة  – مسدس رصاص - مبلغ مالى "من متحصلات نشاطهم الإجرامى").

الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قطاع مكافحة المخدرات الأسلحة والذخائر الأجهزة الأمنية مديرية أمن القليوبية قسم شرطة الخانكه مديرية امن قنا

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