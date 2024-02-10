السبت 10 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الداخلية: ضبط شبكات بث قنوات مشفرة دون ترخيص فى القاهرة

قوات الامن المصرية
قوات الامن المصرية

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام شخصين بإنشاء محطات بث تليفزيوني ببعض المناطق بنطاق محافظة القاهرة، لبث القنوات الفضائية المشفرة وغير المشفرة نظير مبالغ مالية دون تصريح من الجهات المختصة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم استهدافهما وضبطهما، حيث تم ضبط مالك شبكة بث تليفزيوني لاسلكية دون ترخيص، ومحل لبيع أجهزة «الريسيفر» بدائرة قسم شرطة المرج، وبالتفتيش في حضوره عُثر على وحدة معالجة مركزية و54 جهاز ريسيفر كجهاز لاستقبال القنوات الفضائية المشفرة و3 محطات لتقوية إشارة البث اللاسلكي وعدد من الأجهزة والأدوات والمستلزمات المستخدمة في استقبال الإشارة ومعالجتها وإعادة بثها بصورة لاسلكية.

كما تم ضبط مالك شبكتين «سلكية ولاسلكية» لبث القنوات المشفرة دون ترخيص دائرة قسم شرطة المعصرة، وبالتفتيش في حضوره تم العثور على 41 قطعة لمكونات الشبكتين أجهزة ومعدات ومستلزمات لاستقبال الإشارة ومعالجتها وإعادة بثها و3 محطات تقوية إشارة البث اللاسلكي لتوسيع دائرة البث للشبكة – وحدة معالجة مركزية وهاتف محمول يستخدم في إدارة الشبكة.

وبمواجهتهما أقرا بارتكاب المخالفات سالفة الذكر بقصد تحقيق أرباح مادية، وبتطوير مناقشتهما أقرا بحصولهما على أجهزة ومعدات البث المضبوطة من شخصين بمحافظة الغربية سبق ضبطهما، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مباحث المصنفات القنوات الفضائية المشفرة الامن العام مديرية امن القاهرة

مواد متعلقة

ضبط 7 متهمين بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بالتبين

تحرير 1382 مخالفة لعدم الالتزام بتركيب "الملصق الإلكترونى"

سيولة مرورية بشوارع وميادين محافظتي القاهرة والجيزة

استولوا على 99 مليون جنيه.. ضبط تشكيل عصابي بالمنوفية نصبوا على المواطنين

خلال 24 ساعة.. ضبط‏ 21088 مخالفة مرورية

أمن المنافذ يضبط 1984 مخالفة مرورية وينفذ 259 حكمًا قضائيًا

ضبط 3 هاربين من تنفيذ أحكام بـ87 سنة سجنًا

ضبط 316 قضية مخدرات و142 سلاحًا ناريًا وتنفيذ 84278 حكمًا قضائيًا

الأكثر قراءة

عاجل| فلسطين: مصر الأكثر حرصًا على إدخال المساعدات إلى غزة.. وبايدن "مخطئ"

عاجل| قبل رمضان.. تفاصيل خطة نتنياهو لاجتياح رفح الفلسطينية

تحديث لحظي.. تعرف على أسعار الذهب في السوق المصري اليوم السبت

إزالة "جسم غريب" من عين طفل فلسطينى بـ"طب طنطا".. وأمه تشكر الرئيس السيسى

قبول دفعة جديدة من الأطباء البشريين للعمل كضباط مكلفين بالقوات المسلحة

انتحلت اسم شقيقتها.. السجن المشدد 10 سنوات غيابيًا لربة منزل بالإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

غزة وسط الحراك الإقليمى محاصرة.. والتعنت الأمريكى.. الابتزاز الإسرائيلى

صفاء النجار

مقامات الغضب.. المغامرة

ماجد حبته

لا تلوموه!

عبدالوهاب داود

فاضح نوبل.. ميلان كونديرا الدال على «لا معايير» الجائزة الأشهر

جرجس شكرى

محمد أبوالسعود.. مخرج ثائر من جيل التسعينيات

الحسين عبدالرازق

هل ستهدأ الأسعار إذا ما انخفض الدولار؟!

جمال-أسعد

رواد المواطنة

محمد عبدالعزيز

دورنا فى وقت الأزمة

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

مجزرة عالمية.. المكتب الإعلامى الحكومى فى غزة يحذر من الاجتياح الإسرائيلى لرفح

عاجل| قبل رمضان.. تفاصيل خطة نتنياهو لاجتياح رفح الفلسطينية

اليوم الـ27 للعدوان.. غارات إسرائيلية مكثفة على خان يونس ورفح