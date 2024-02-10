الداخلية: ضبط شبكات بث قنوات مشفرة دون ترخيص فى القاهرة

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام شخصين بإنشاء محطات بث تليفزيوني ببعض المناطق بنطاق محافظة القاهرة، لبث القنوات الفضائية المشفرة وغير المشفرة نظير مبالغ مالية دون تصريح من الجهات المختصة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم استهدافهما وضبطهما، حيث تم ضبط مالك شبكة بث تليفزيوني لاسلكية دون ترخيص، ومحل لبيع أجهزة «الريسيفر» بدائرة قسم شرطة المرج، وبالتفتيش في حضوره عُثر على وحدة معالجة مركزية و54 جهاز ريسيفر كجهاز لاستقبال القنوات الفضائية المشفرة و3 محطات لتقوية إشارة البث اللاسلكي وعدد من الأجهزة والأدوات والمستلزمات المستخدمة في استقبال الإشارة ومعالجتها وإعادة بثها بصورة لاسلكية.

كما تم ضبط مالك شبكتين «سلكية ولاسلكية» لبث القنوات المشفرة دون ترخيص دائرة قسم شرطة المعصرة، وبالتفتيش في حضوره تم العثور على 41 قطعة لمكونات الشبكتين أجهزة ومعدات ومستلزمات لاستقبال الإشارة ومعالجتها وإعادة بثها و3 محطات تقوية إشارة البث اللاسلكي لتوسيع دائرة البث للشبكة – وحدة معالجة مركزية وهاتف محمول يستخدم في إدارة الشبكة.

وبمواجهتهما أقرا بارتكاب المخالفات سالفة الذكر بقصد تحقيق أرباح مادية، وبتطوير مناقشتهما أقرا بحصولهما على أجهزة ومعدات البث المضبوطة من شخصين بمحافظة الغربية سبق ضبطهما، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.