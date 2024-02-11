الأحد 11 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الأحوال المدنية تستخرج 11 ألف بطاقة للمواطنين بمنازلهم

الأحوال المدنية
الأحوال المدنية

واصل قطاع  الأحوال المدنية إيفاد قوافل مُجهزة فنيًا ولوجستيًا لتقديم كل الخدمات التى يقدمها القطاع للمواطنين من (بطاقات الرقم القومى - المُصدرات المُميكنة) بنطاق محافظات (القاهرة- الجيزة - الإسكندرية - مطروح- المنوفية - الغربية - القليوبية - قنا- البحيرة - المنيا - شمال سيناء).

أسفرت تلك القوافل عن استخراج 11492 بطاقة رقم قومى، 29266 مصدرًا مميكنًا. 

كما واصل القطاع على مدار أيام الأسبوع تلقى الاتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع الجماهيرية ألفورية بأماكن تواجدهم على أرقام القطاع المختصرة، 15340 لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية، 15341 لطلبات كبار السن وذوى الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء، حيث تمت تلبية مختلف الطلبات وتوصيلها فى ذات اليوم تيسيرًا على المواطنين، أسفرت عن استخراج وتوصيل 691 بطاقة رقم قومى وعدد 199 مصدرًا مميكنًا.

كما واصل القطاع الاستجابة لالتماسات الحالات الإنسانية (المرضى وكبار السن وذوى الهمم) وإيفاد مأموريات لـ20 حالة إنسانية بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومى لهم، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم كما يقوم القطاع بمواصلة إيفاد مأموريات لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للعاملين والمترددين على العاصمة الإدراية وعدد من النوادى الخاصة.

تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لـ183 مواطنًا ومواطنة، بالإضافة إلى مواصلة استقبال بالمركز النموذجى لكبار السن وذوى الهمم "قادرون باختلاف" لتلبية احتياجاتهم من مصدرات القطاع وتم استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لـ368 مواطنًا ومواطنة.

قطاع الأحوال المدني الخدمات القوافل مصدرا مميكنا بطاقة رقم قومي الإتصالات الجماهيرية الشهداء

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