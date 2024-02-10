السبت 10 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصدر أمني يبرز أرقام خطوط طلب خدمات الأحوال المدنية 2024

الأحوال المدنية
الأحوال المدنية

كشف مصدر أمني، أرقام خطوط طلب خدمات الأحوال المدنية 2024 والتي يمكن الحصول على كافة الخدمات “استخراج بطاقة الرقم الرقم القومي - الشهادات - القيد العائلي -  خدمات استخراج بالمنازل والمستشفيات”.

وأوضح المصدر، أنه للحصول على خدمات قطاع الأحوال المدنية والرد على الاستفسارات الاتصال بالخدمة الصوتية على مدار ٢٤ ساعة على رقم “١٦٥٨٢” واستخراج بطاقات الرقم القومي والأوراق الثبوتية الفورية لمكاتب الخدمات الجماهيرية والشركات والمؤسسات الكبرى من خلال الإتصال برقم “١٥٣٤٠” ولكبار السن والحالات الخاصة المرضية والإنسانية" وذوي الهمم على رقم "١٥٣٤١"، ويمكن توصيل الخدمة للمنازل.

وأشار إلى أنه تم تجهيز مراكز تكنولوجية متنقلة لتقديم خدمات القطاع من خلال الاتصال برقمي "١٥٣٤١- ١٥٣٤٠".

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