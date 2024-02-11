الأحد 11 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط المتهمين بسرقة توك توك من أمام أحد الجراجات بالإسكندرية

المتهمان
المتهمان

كشفت الأجهزة الأمنية عن ملابسات تداول تعليق على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" متضمنًا  الادعاء بقيام أحد الأشخاص بسرقة مركبة (توك توك) من أمام أحد الجراجات بالإسكندرية.

بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم ثان الرمل من "عاطل، مقيم بدائرة القسم"، بتضرره من قيام شخص مجهول بسرقة مركبة الـ"توك توك" الخاصة به.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكبى الواقعة عاطلين، لهما معلومات جنائية، مقيمين بدائرة قسم ثالث المنتزه بالإسكندرية، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وقيامهما ببيع مركبة الـ"توك توك" المستولى عليها لعميلهما سيئ النية، عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم أول المنتزه، تم ضبطه والمركبة المُبلغ بسرقتها. 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

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