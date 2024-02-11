الأحد 11 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 2387 مخالفة تموينية خلال حملات رقابية على المخابز والأسواق خلال يناير الماضي

حملات تموينية علي
حملات تموينية علي الأسواق والمخابز بمراكز المنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن مديرية التموين بالمنيا خلال شهر يناير الماضي تمكنت من ضبط 2387 مخالفة تموينية متنوعة، وذلك خلال حملات استهدفت إحكام الرقابة على الأسواق والمخابز البلدية ومحطات توزيع الطاقة والبترول، بهدف القضاء على الغش التجاري والتدليس، والوقوف على سلامة وجودة المنتجات المعروضة من المواد الغذائية.

أكد المحافظ، على استمرار تكثيف الحملات التموينية الرقابية بالتعاون بين مديرية التموين والجهات المعنية لتحقيق الانضباط للحالة العامة بالأسواق والمخابز البلدية ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية، وكذلك التأكد من الالتزام بالقرارات التموينية وإنتاج خبز مطابق للمواصفات، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

تضمن تقرير مديرية التموين بالمنيا، أن الحملات خلال شهر يناير الماضي أسفرت عن ضبط 2387 مخالفة، منها 1887 مخالفة للمخابز البلدية، وتنوعت المخالفات بين (693 خبز ناقص الوزن - 475 خبز غير مطابق للمواصفات - 258 توقف عن الإنتاج - 14 تصريف وتجميع دقيق بلدي مدعم- 95 مخالفة لعدم وجود سجلات)، و582 مخالفة لقضايا تموينية أخرى متنوعة.

كما استعرض التقرير الشهرى ضبط 500 مخالفة تموينية، خلال المرور على الأسواق، تنوعت بين (37 عدم إعلان أسعار المنتجات - 20 بيع أزيد من الأسعار المعتمدة - 15 سلعة بدون صلاحية - 6 إدارة منشأة بدون ترخيص - 22 ذبح خارج المجازر الحكومية - 116 سلعة مجهولة المصدر - 5 مخالفة غش تجاري – 2 مخالفة اسطوانات - 7 مخالفات في مجال متابعة المواد البترولية - 48 مخالفة لتجار تموينيين)، و222 قضية أخري متنوعة. 

من جانبه اكد الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن مديرية التموين تكثف من حملاتها الرقابية والتفتيشية علي الأسواق والمحلات التجارية والمخابز البلدية، من خلال التنسيق بين إدارتها التموينية بمراكز المحافظة التسع والجهات المعنية مثل مباحث التموين وحماية المشتهلك والصحة والطب البيطري مشيرا إلى أن هذه الحملات تتم بشكل يومي.

حملات تموينية علي الأسواق والمخابز بمراكز المنيا
حملات تموينية علي الأسواق والمخابز بمراكز المنيا
حملات تموينية علي الأسواق والمخابز بمراكز المنيا
حملات تموينية علي الأسواق والمخابز بمراكز المنيا
حملات تموينية علي الأسواق والمخابز بمراكز المنيا
حملات تموينية علي الأسواق والمخابز بمراكز المنيا
حملات تموينية علي الأسواق والمخابز بمراكز المنيا
حملات تموينية علي الأسواق والمخابز بمراكز المنيا
حملات تموينية علي الأسواق والمخابز بمراكز المنيا
حملات تموينية علي الأسواق والمخابز بمراكز المنيا
حملات تموينية علي الأسواق والمخابز بمراكز المنيا
حملات تموينية علي الأسواق والمخابز بمراكز المنيا
المنيا ضبط 2387 مخالفة تموينية حملات علي المخابز والأسواق مديرية التموين بالمنيا اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

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