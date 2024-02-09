إزالة وإيقاف 45 حالة تعدي ومخالفات بناء واسترداد 20 فدان أملاك دولة بالمنيا

كثفت الوحدات المحلية لمركز محافظة المنيا حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لمخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص وذلك ضمن تنفيذ أعمال الموجة 22 لإزالة التعديات وتنفيذًا لتوجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا بالحفاظ على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة وعدم السماح بالتعدي عليها.

ومن جانيه قاد الدكتور محمد حلمي رئيس مركز ومدينة مغاغة شمال المحافظة حملة لمواجهة تعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في المهد والتصدي لأي محاولة للبناء بدون ترخيص وتطبيق القانون على المخالفين بحضور المهندس حامد فخري نائب رئيس المركز واللواء حكمدار شمال المنيا ويسري محمد والدكتور عصام محمود نائبا رئيس المركز وعبير حلمي رئيسة قرية برطباط ومسئولين أملاك الدولة وحماية الأراضي ومسئولي الإزالات وأسفرت عن إزالة 26 حالة تعدي على الأراضي أملاك الدوله بالبناء المخالف بقرية برطباط.

وأوضح عماد حسن رئيس مركز ومدينة بني مزار شمال المحافظة أنه ضمن الموجة 22 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة نفذت الوحدة المحلية ببني مزار 16 حالة إزالة لتعديات على أراضي زراعية وبناء مخالف حيث قام هاني الخولي نائب رئيس المركز وسالم زغلول رئيس الوحدة المحلية بقرية الحسينية وإدارة الإزالات والتنظيم بالوحدة بإزالة 6 حالات حالات تعدٍ بالبناء على أرض زراعية خارج الحيز العمراني على مساحة 4 قراريط و14 سهما بحوض ثوما الشرقي وحوض بحري الترعة ومنشاة أبو عزيز.

كما تم إيقاف 3 حالات بناء بدون ترخيص بالقصبى وأبو دربالة وتم التحفظ على 2 خلاطة كما تمكن إبراهيم محمد إبراهيم المشرف العام على الأحياء ومحمد عيد رئيس حي غرب وإدارة الإزالات والإشغالات من إزالة 4 حالات تعدي علي ارض زراعية في المهد بحوض واصف وحوض الجزار علي مساحة قراطين و15 سهما، كما تم إيقاف حالة بناء مخالف بشارع الجمهورية وتم التحفظ علي الخلاطة بديوان عام الوحدة المحلية ببني مزار وأزال عيد السيد محمد رئيس الوحدة المحلية بصندفا ومسؤل الإزالات ومسئول حماية الأراضي حالة بناء على أرض زراعية خارج الحيز العمراني بقرية صندفا، وحالة بناء على أرض أملاك دولة بقرية البهنسا وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات.

وأضاف تاج جلال أبو سداح رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص جنوب المحافظة أن الوحدة المحلية بالمركز نفذت حملة تحت إشراف الدكتور طه داوود وهشام الضوى نائبا رئيس مركز ومدينة ابوقرقاص ضمن الموجة 22 للإزالات تمكنت من إزالة 3 حالات تعدٍ بمركز ابوقرقاص والتحفظ على معدات البناء.

وأعلن عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا تمكنت من استرداد 20 فدانا بالظهير الصحراوي لمدينة المنيا بطوخ الخيل بحضور إكرام محمود نائب رئيس المدينة، ومحمد سميح رئيس القرية، ودكتور محمود شعيب مدير أملاك الدولة، ومسئولى أملاك الدولة بالقرية ضمن ما تقوم به الوحدة المحلية من جهود للحفاظ على أملاك الدولة (حق الشعب).

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