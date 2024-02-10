السبت 10 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تلقي تظلمات طلاب الشهادة الإعدادية على نتيجة الترم الأول في المنيا غدا

طلاب الشهادة الإعدادية
طلاب الشهادة الإعدادية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا بدء استقبال التظلمات بشأن نتائج الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية اعتبارًا من يوم غد الأحد الموافق 11 فبراير، ولمدة 15 يومًا.

وأوضح حمدي مصطفى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، أنه سيتم استقبال التظلمات لطلاب الشهادة الإعدادية اعتبارًا من يوم غد الأحد الموافق ١١/ ٢/ ٢٠٢٤، وحتى يوم الأحد الموافق ٢٥/ ٢/ ٢٠٢٤ لمدة خمسة عشر يومًا.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم أنه يمكن تقديم التظلمات على النحو التالي: طلاب إدارات (مغاغة - العدوة - بني مزار) يمكنهم تقديم التظلم في مدرسة بني مزار الإعدادية بنات التابعة لإدارة بني مزار التعليمية ابتداءً من الساعة التاسعة صباحًا، وطلاب إدارات (مطاي - سمالوط - المنيا) يتقدمون بالتظلم في مدرسة 25 يناير الإعدادية بنات التابعة لإدارة المنيا التعليمية ابتداءً من الساعة 2 ظهرًا وحتى الساعة 5 مساءً، وطلاب إدارات (أبو قرقاص - ملوى - دير مواس) يقدمون التظلمات في مدرسة ملوى الثانوية الزراعية التابعة لإدارة ملوى التعليمية ابتداءً من الساعة التاسعة صباحًا. كما أشار إلى أن ولي الأمر يجب أن يسدد مبلغ 35 جنيهًا مصريًا عن كل مادة يرغب في التظلم منها في كل لجنة تظلم مذكورة سابقًا.

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تعليم المنيا بد تقديم التظلمات نتيجة الشهادة الاعدادية حمدي مصطفي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

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