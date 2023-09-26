الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"تعليم المنيا": الأحد المقبل دخول الصفوف الأولى من المراحل التعليمية

اللواء أسامة القاضي
اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

أصدر اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، تعليماته المشددة لرؤساء الوحدات المحلية، بالتنسيق مع مديرى الإدارات التعليمية الانتهاء من الإجراءات المطلوبة لضمان حسن سير العملية التعليمية منذ اليوم الأول للعام الدراسى الجديد 2023 - 2024 واتخاذ ما يلزم من التجهيزات الخاصة باستقبال الطلاب حسب الجدول المقرر لدخولهم المدارس؛ حرصًا على سلامتهم وتهيئة الأجواء المناسبة لبداية عام دراسى جديد.

وأكد حمدى مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، أن المديرية استعدت لاستقبال مليون ونصف المليون طالب من أبناء المحافظة بتوجيه ومتابعة اللواء اسامة القاضي محافظ المنيا، وحرصه الدائم على تقديم أوجه الدعم المتواصل لجميع عناصر العملية التعليمية، مشيرًا إلى أن اليوم الأول للدراسة هذا العام سيكون على النحو التالي: اليوم الأول الموافق الأحد الأول من أكتوبر المقبل سيكون مقتصرا على دخول الصفوف الأولى وهى: (حضانة صغرى Kg1 وكبرى Kg2 وأولى ابتدائي وأولى إعدادي، وأولى ثانوي عام وفنى)، على أن يتم استقبال جميع الصفوف الدراسية فى اليوم التالى يوم الإثنين الموافق الثاني من أكتوبر، لافتا إلى أن الإجراء الجديد سوف يساعد فى حسن استقبال الطلاب صغار السن وإزالة رهبة اليوم الأول وتوزيعهم على الفصول بسهولة ويسر.

تعليم المنيا
تعليم المنيا
محافظ المنيا دخول الصفوف الأولي بالمراحل التعليمية يوم الأحد القادم باقي الصفوف اليوم التالي حمدي مصطفي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

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