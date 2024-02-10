إزالة 17 تعديًا على أراضٍ زراعية وأملاك دولة فى أبوقرقاص والمنيا

كثفت الوحدات المحلية لمراكز محافظة المنيا حملات إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإيقاف مخالفات البناء العشوائي دون ترخيص، وذلك في إطار تنفيذ أعمال الموجة 22 لإزالة التعديات وتنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا وتأكيد المتابعة المستمرة والوقوف الفورى لكل أشكال التعدى ومخالفة القوانين المنظمه للبناء، مؤكدا ضرورة رصد المخالفة والتعامل الفورى معهم دون استثناء أحد.

قال عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا إن الوحدات المحليه بقرى طوخ الخيل ونزلة حسين والبرجاية وصفط الخمار وبنى أحمد الغربية تمكنت من رصد وتنفيذ إزالة فورية لـ15 حالة تعد بالبناء المخالف على أراضٍ زراعية وأراضى أملاك الدولة بمساحة ٣٣٨٨ مترا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للقضاء على البناء العشوائي احتراما لسلطة القانون، وذلك تحت إشراف نواب رئيس مركز ومدينة المنيا ورؤساء المجالس المحليه وقسم التنظيم، مؤكدا استمرار الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا في رصد كل أشكال التعديات ومخالفات البناء العشوائي دون ترخيص، وذلك من خلال منظومة المتغيرات المكانية وفرق الرصد الميداني بقيادة رؤساء الأحياء والوحدات المحلية بالقرى.

وأوضح تاج جلال أبوسداح رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص جنوب المحافظة، أنه وضمن تنفيذ أعمال الموجة ٢٢ للإزالات قامت الوحدة المحلية بالمركز بتنظيم حملة تحت إشراف طه داوود نائب رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص تمكنت من رصد وإزالة حالتي تعدٍ بمركز أبوقرقاص والتحفظ على معدات البناء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين والمخالفين، مشيرا إلى أن ذلك يأتي إطار تنفيذ توجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بضرورة المتابعة الميدانية لحالات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والعمل على رصد المخالفات وااتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مؤكدا أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص لن تتهاون ضد أي تعديات بالبناء المخالف للقانون وسيتم تنفيذ القانون بكل حسم ضد المخالفين.

إزالة تعديات ومخالفات

إزالة تعديات ومخالفات

إزالة تعديات ومخالفات

إزالة تعديات ومخالفات

إزالة تعديات ومخالفات

إزالة تعديات ومخالفات