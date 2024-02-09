الجمعة 09 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة 13 شخصا فى انقلاب ميكروباص بالصحراوى الغربى بالمنيا

انقلاب ميكروباص
انقلاب ميكروباص

أصيب 13 شخصا إثر انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي المار على محافظة المنيا، تم نقل المصابين إلى مستشفى سمالوط النموذجي لتلقي العلاج والإسعافات اللازمة وتحرر عن الحادث المحضر اللازم والعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 

كانت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا قد تلقت إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة يتضمن انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي المار على محافظة المنيا وتحديداً بالقرب مدخل محور سمالوط شمال المحافظة.

 

علي الفور انتقلت سيارات هيئة الإسعاف وقوة من مباحث مركز شرطة سمالوط الي موقع الحادث وتبين إصابة 13 شخص من بينهم طفل بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات واشتباه ارتجاج وكسور بأنحاء الجسم.

 

تحرر عن الحادث المحضر اللازم وانتقل رجال إدارة المرور لرفع الأثار وتسيير الحركه بالطريق الصحراوي الغربي وتم نقل المصابين إلى مستشفى سمالوط النموذجي.

المنيا انقلاب ميكروباص اصابة 13 شخص الصحراوي الغربي مستسفي سمالوط النموذجي

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