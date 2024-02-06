الثلاثاء 06 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة وإيقاف 31 حالة تعد ومخالفات بناء ضمن الموجة 22 بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات
إزالة تعديات ومخالفات بناء ضمن الموجة 22 بمراكز المنيا

كثفت الوحدات المحلية لمركز محافظة المنيا الحملات الميدانية لرصد كافة حالات التعديات بالبناء المخالف والعشوائي وإزالة كافة أشكال التعديات، والتصدي بكل حسم وتطبيق القانون على المخالفين وذلك ضمن تنفيذ فعاليات الموجة 22 لازالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لمخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص 

قال عماد حسن رئيس مركز ومدينة بنى مزار أنه ضمن الموجة 22 لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، فقد نفذت الوحدة المحلية ببنى مزار 9 حالات ازالة لتعديات على أراضى زراعية وبناء مخالف.

 إزالة 5 حالات تعد على ارض زراعية في الحسينية

وقام هانى الخولى نائب رئيس المركز وسالم زغلول رئيس الوحدة المحلية بالحسينية وإدارة الازالات والتنظيم بالوحدة بإزالة 5 حالات تعد على ارض زراعية بدائرة الوحدة خارج الحيز العمراني، منها 3 حالات إعادة مخالفة بأجمالى مساحة 3 قراريط و14 سهما، تقريبا بحوض ثوما الشرقى ونزلة عمرو ومنشاة أبو عزيز كما تم إزالة قنطرة على جزيرة بنى مزار.

 كما تم إيقاف أعمال حفر خوازيق بالشارع الثالث قصبى وتم التحفظ على الخلاطة كما تمكن عيد السيد محمد رئيس الوحدة المحلية بصندفا وإدارة الازالات بإزالة حالة بناء على أرض زراعية خارج الحيز العمراني بقرية دير السنقورية على مساحة قيراط وقام محمد ابو الليل رئيس حي شمال بفك شدتين خشبيتين لبناء بدون ترخيص بالارشاد الزراعي وميدان الشهداء وتم ردم الحفر باللودر، الى جانب ايقاف عمل خوازيق بشارع الفردوس وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات.

حملات مكثفة لإزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة

وأوضح عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا أن الوحدات المحليه بقرى المنيا قامت بحملات مكثفة لإزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة ومن خلال الحملات تم رصد وتنفيذ إزالة فوريه لـ 8 حالات تعدى بالبناء المخالف بيانها كالآتي: 4 حالات بقرية البرجايه تعدى على اراضى زراعية مبانى بمساحة 3 قيراط و 6 أسهم وحالتىن بقرية دمشير تعدى على اراضى زراعيه مبانى بمساحة قيراط وحالة تعدى بقرية طوخ الخيل تعدى على اراضى زراعية حفر وبناء بمساحة قيراط  وحاله بقرية بنى احمد الغربيه تعدى على أراضي زراعية حفر أساس بمساحة 8 أسهم وتم التعامل الفورى معهم واحالة المخالفين للنيابة العامه دون استثناء احد  

وأضاف تاج جلال ابو سداح رئيس مركز ومدينة ابوقرقاص جنوب المحافظة، أنه  ضمن الموجة 22 للازالات قامت الوحدة المحلية بالمركز بتنظيم حملة تحت إشراف طه داوود نائب رئيس مركز ومدينة ابوقرقاص واشرف الدسوقى رئيس الوحدة القروية ببنى موسى، ورضا على رئيس الوحدة القروية بنزلة اسمنت تمكنت من إزالة 13 حالة تعد بقرية بنى موسى وقرية نزلة اسمنت ومدينه أبوقرقاص وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد اللواء احمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى جنوب المحافظة استمرار الحملات الميدانية لرصد كافة حالات التعديات بالبناء المخالف والعشوائي وإزالة كافة أشكال التعديات والتصدي بكل حسم وتطبيق القانون على المخالفين حيثُ تم رصد اعمال بناء وشدة خشبية بالدور السابع علوى، بحي شمال1 بمساحة 1500 متر حيثُ تم ازالة وفك الشدة الخشبية والتحفظ على المواد والادوات المستخدمة فالبناء واحالة المخالفين للنيابة العامة.بمعرفة الجهات الأمنية.

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المنيا إزالة تعديات الموجة 22 مخالفات بناء مراكز المنيا

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