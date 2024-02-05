بنسبة نجاح ٧٤،٢٦%.. اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية المنيا 2024 الترم الأول

اعتمد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، صباح اليوم، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول لعام ٢٠٢٣-٢٠٢٤، حيث بلغت نسبة النجاح في نتيجة الشهادة الإعدادية المنيا 2024 بالمدارس الرسمية ٧٤،٢٦%، بحضور حمدي مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وفقا لبيان صحفي صادر عن مكتب إعلام الديوان العام لمحافظة المنيا.

نتيجة الشهادة الإعدادية المنيا 2024

وأعرب المحافظ خلال البيان الصحفي الصادر عن الديوان العام لمحافظة المنيا، عن خالص تهانيه للطلاب المتميزين والناجحين في نتيجة الشهادة الإعدادية المنيا 2024 الترم الأول وأولياء أمورهم، متمنيًا دوام النجاح والتفوق، وحث الطلاب المتفوقين على مواصلة التميز خلال الفصل الدراسي الثانى للحفاظ على تميزهم وتفوقهم العلمي، كما قدم المحافظ التهنئة للقيادات التعليمية والإداريين، الذين بذلوا الجهد خلال الفصل الدراسي الاول.

وأكد المحافظ خلال بيان صحفي صادر عن مكتب إعلام الديوان العام لمحافظة المنيا اليوم الاثنين، حرص واهتمام الدولة بالمنظومة التعليمية، باعتبارها أساس التقدم والتنمية، موضحًا أن المحافظة لن تدخر جهدًا لتقديم كافة أشكال الدعم للعملية التعليمية ورفع المستوى والكفاءة للقائمين على العملية التعليمية ورعاية وتحفيز الطلاب المتفوقين.

عدد طلاب الشهادة الإعدادية المنيا 2024

من جانبه، قال حمدي مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم، إن إجمالى عدد الطلاب المتقدمين للامتحان بالمدارس بلغ ١٠٤٤٣٢ طالبًا، حضر منهم ١٠١٣٨٦ طالبًا، وبلغ عدد الناجحين ٧٥٢٨٩ طالبًا، بنسبة نجاح ٧٤،٢٦%.