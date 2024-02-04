توزيع 1600 شنطة مواد غذائية بأسعار مخفضة فى المنيا

كثفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس جنوب المنيا القوافل الغذائية المتحركة والثابتة بالتعاون مع مديرية التموين وطرح السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "خفض الأسعار" التي تهدف إلى رفع العبء عن كاهل المواطنين، فضلًا عن التوسع في منافذ بيع السلع الغذائية والمعارض وتنفيذ حملات تفتيشية لضبط الأسعار وإحكام الرقابة على الأسواق مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

من جانبه، قام محمد عبد الغني رئيس مركز ومدينة ديرمواس يرافقه علاء حمدي نائب رئيس المركز والدكتور أبو الدهب عبد العظيم مدير إدارة تموين ديرمواس وعماد محمد مدير الرقابة التموينية بمتابعة طرح مواد غذائية مدعمة بسعر 100 جنيه للشنطة تضم (سكر ـ أرز ـ مكرونة ـ ملح) ضمن القوافل المتنقلة بمدينة ديرمواس، ضمن مبادرة "خفض الأسعار" ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين وتوفير احتياجاتهم بتخفيضات تتراوح بين 25 – 30% في ظل ارتفاع الأسعار وجشع بعض التجار

وأوضح رئيس المركز والمدينة أن إجمالي ما تم بيعه وصل إلى 1600 شنطة بعدد من المناطق ذات الكثافة السكانية العالية بمدينة ديرمواس حيث تم توزيع 600 شنطة (عزبة آدم، ومنطقة مستودع الدقيق غرب المدينة) وتم بيع 1000 شنطة مواد غذائية مدعمة بتوابع مدينة ديرمواس (عزبة حنا، سيسكو) مشيرا إلى أنه شدد على مراعاة العدالة في التوزيع ووصول تلك السلع الغذائية المدعمة إلى كافة العزب والنجوع بنطاق مركز ديرمواس وتكثيف الجهود المبذولة والمرور الدوري على الأسواق والمحلات التجارية للتأكد من توافر السلع والتصدي لكل أشكال الاحتكار.

وأكد رئيس المركز والمدينة أن ذلك يأتي في ضوء توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بالتخفيف عن كاهل المواطنين ولضمان وصول الدعم لمستحقيه؛ واستمرار طرح مواد غذائية مدعمة ضمن مبادرة "خفض الأسعار" بمركز ومدينة ديرمواس.