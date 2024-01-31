الأربعاء 31 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أمطار خفيفة ومتقطعة بمدن المنيا.. والمحافظة تقرر رفع حالة الطوارئ

سقوط أمطار بشوارع
سقوط أمطار بشوارع المنيا

تشهد محافظة المنيا، سقوط أمطار خفيفة إلي متوسطة بشكل متقطع، تسببت في توقف حركة الصيد وسير السيارات بالطرق السريعة بينما سارع المواطنين إلي ترك الشوارع والأحتماء بمنازلهم خوفا من هطول الأمطار بغزارة خاصة مع الطقس السيئ والأنخفاض الكبير في درجة الحرارة الذي تشهده المحافظة حاليا.

 

ومن جانبها، طالبت إدارة المرور بالمنيا، سائقي سيارات الأجرة والملاكي بتوخي الحذر والألتزام بالتعليمات المرورية المقررة في هذا الشأن خوفا علي أرواحهم وأرواح المواطنين، بينما أعلنت أجهزة المحافظة رفع حالة الطوارئ القصوي تحسبا لهطول الأمطار بغزاراة وإمكانية وقوع سيول وقامت شركة مياه المنيا بتجهيز فرق طوارئ لمواجهة أية تقلبات جوية.


وكان اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، قد سبق وأصدر توجيهاته لمسئولي الأجهزة التنفيذية وشركات المرافق برفع درجة الاستعداد في القطاعات الحيوية والمرافق الخدمية واتخاذ التدابير اللازمة للتعامل مع أية تداعيات تنجم عن حالة عدم استقرار الأحوال الجوية، خاصة وأن البلاد تشهد استمرار حالة التقلبات الجوية، التي تسببت في انخفاض درجات الحرارة.


وكلف المحافظ، رؤساء المدن والقرى بالتواصل الدائم مع غرفة عمليات المحافظة، والتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية، خاصة شركات المرافق سواء الكهرباء والطرق أو محطات المياه وغيرها من المرافق والتعامل العاجل والفوري مع أية تداعيات ناتجة عن تقلبات الطقس.


كما وجه المحافظ، بمتابعة تطهير مخرات السيول، مع تكثيف المتابعة والجولات الميدانية للمرور على الأماكن التي قد تمثل مواقعا لتجمع المياه، وتفعيل غرف العمليات والاطمئنان على جاهزية المعدات وفرق الطوارئ بالمديريات والوحدات المحلية، مناشدا المواطنين، بالالتزام بتعليمات هيئة الأرصاد الجوية نظرا لعدم استقرار الأحوال الجوية نتيجة انخفاض درجات الحرارة وما يصاحبها من نشاط للرياح وضرورة توخي الحذر حال تواجدهم خارج المنازل والابتعاد عن أي مصادر وأماكن قد تشكل خطورة على أمنهم وسلامتهم.

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المنيا أمطار خفيفة مراكز المنيا موجة الطقس رفع حالة الطوارئ

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