السبت 27 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أمطار خفيفة ومتقطعة وتيارات هوائية على مراكز ومدينة المنيا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تشهد مدينة المنيا وعدد من مراكز المحافظة، سقوط أمطار خفيفة ومتقطعة وطقس متقلب غير مستقر بتيارات هوائية محملة بالأتربة فى السماء والسحب المحملة بمياه الأمطار، ونشاط للرياح الذى تظهر سرعته فى الأماكن المفتوحة والطرق السريعة. 

 

وأعلنت الأجهزة التنفيذية بالمنيا، رفع درجة الاستعداد تحسبا لهطول الأمطار بكثافة حيث قامت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة برفع درجة الاستعداد وتجهيز المعدات والفرق اللازمة، كما طالبت غرفة العمليات بديوان عام المحافظة، برفع درجة الاستعداد والخطة المحددة من قبل لمواجهة أية آثار سلبية في حالة هطول الأمطار بكثافة، كما قام رؤساء الوحدات المحليه بالمرور على مخرات السيول ومنع أي تجاوزات وتعديات عليها. 

 

ومن جانبها نشرت إدارة المرور بمحافظة المنيا، العديد من الدوريات المرورية على الطريق للحد من السرعة الزائدة للسائقين وتحذيرهم من مخاطرها، وعمل أكمنة ثابتة ومتحركة، وطالبت سائقي السيارات الأجرة والملاكي بالالتزام بالقواعد المرورية المتبعة في حالة سقوط الأمطار بغزارة.

 

يذكر أن هيئة الأرصاد الجوية كانت قد أعلنت اليوم السبت، أن هناك فرصا لسقوط الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية للبلاد في مطروح والإسكندرية ومحافظات شمال الوجه البحري وقد تكون رعدية على بعض المناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر وجنوب الصعيد كما توقعت أن هطول الأمطار إلى المناطق الداخلية بحيث يكون هناك فرص لسقوط الأمطار على بعض المناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى وبعض مناطق مدن القناة وشمال الصعيد المنيا – بني سويف – الفيوم – أسيوط. 

المنيا أمطار خفيفة ومتقطعة طقس متقلب وتيارات هوائية مراكز ومدينة المنيا رفع درجة الأستعداد تحسبا لهطول أمطار بغزارة

الأكثر قراءة

عميد كلية "تجارة طنطا": حملت طفلة ابنة طالبة ماجستير مهني تقديرا لدور المرأة

استعدادا للأضحية.. أسعار اللحوم الحمراء اليوم السبت 27 مايو 2023

الشيخ ممدوح عامر يعتذر للجمهور عن فيديو الغناء: "حقكم عليا"

المستشار الإعلامي لجامعة طنطا: الحوار الوطني نقطة انطلاق نحو الجمهورية الجديدة

كولر يرفض عودة محمد مغربى إلى الأهلي من الإعارة.. ويعنف اللاعبين

بطلان قرار الجهة الإدارية بتعيين اللجنة المؤقتة بالإسماعيلي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

مطلوب الرد على المبالغات

ماجد حبته

رؤية مصر لإنقاذ السودان

الحسين عبدالرازق

مصر بتصلى على النبى!

أحمد الصغير

ما أحلمُ به لبلادى فى الحوار الوطنى! (3)

صفاء النجار

أحدّثكم من معرض أبوظبى الدولى للكتاب «١-٥»

سارة شريف

الخطوات التى طال انتظارها

محمد العسيري

سوناتا.. الفتى فرحات

ماجد حبته

مؤتمر العمل العربى.. والدولى

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الزراعة الفلسطينى: إسرائيل تسعى إلى ضم المحميات لتهجير البدو

فلسطين تعرب عن استغرابها من صمت المجتمع الدولى حيال جرائم المُستوطنين الإسرائيليين

خريطة جديدة.. كيف تقرأ إسرائيل التغيرات السياسية فى الشرق الأوسط؟