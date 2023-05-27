أمطار خفيفة ومتقطعة وتيارات هوائية على مراكز ومدينة المنيا

تشهد مدينة المنيا وعدد من مراكز المحافظة، سقوط أمطار خفيفة ومتقطعة وطقس متقلب غير مستقر بتيارات هوائية محملة بالأتربة فى السماء والسحب المحملة بمياه الأمطار، ونشاط للرياح الذى تظهر سرعته فى الأماكن المفتوحة والطرق السريعة.

وأعلنت الأجهزة التنفيذية بالمنيا، رفع درجة الاستعداد تحسبا لهطول الأمطار بكثافة حيث قامت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة برفع درجة الاستعداد وتجهيز المعدات والفرق اللازمة، كما طالبت غرفة العمليات بديوان عام المحافظة، برفع درجة الاستعداد والخطة المحددة من قبل لمواجهة أية آثار سلبية في حالة هطول الأمطار بكثافة، كما قام رؤساء الوحدات المحليه بالمرور على مخرات السيول ومنع أي تجاوزات وتعديات عليها.

ومن جانبها نشرت إدارة المرور بمحافظة المنيا، العديد من الدوريات المرورية على الطريق للحد من السرعة الزائدة للسائقين وتحذيرهم من مخاطرها، وعمل أكمنة ثابتة ومتحركة، وطالبت سائقي السيارات الأجرة والملاكي بالالتزام بالقواعد المرورية المتبعة في حالة سقوط الأمطار بغزارة.

يذكر أن هيئة الأرصاد الجوية كانت قد أعلنت اليوم السبت، أن هناك فرصا لسقوط الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية للبلاد في مطروح والإسكندرية ومحافظات شمال الوجه البحري وقد تكون رعدية على بعض المناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر وجنوب الصعيد كما توقعت أن هطول الأمطار إلى المناطق الداخلية بحيث يكون هناك فرص لسقوط الأمطار على بعض المناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى وبعض مناطق مدن القناة وشمال الصعيد المنيا – بني سويف – الفيوم – أسيوط.