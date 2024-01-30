إزالة 22 حالة تعدٍ ومخالفات بناء ضمن الموجة 22 بمراكز المنيا

واصلت الوحدات المحلية لمراكز محافظة المنيا، إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة والتصدي لمخالفات البناء العشوائي دون ترخيص، وذلك ضمن الموجة 22 "حملات مستمرة لازالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف.

وقال عماد حسن رئيس مركز ومدينة بنى مزار شمال المحافظة، أنه ضمن الموجة 22 لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية، نفذت الوحدة المحلية ببنى مزار 19 حالة إزالة لتعديات على أراض زراعية وأملاك دولة وبناء مخالف، حيث قام علي الكيال نائب رئيس المركز وإدارة الإزالات بازالة ٩حالات تعد بالبناء على أرض زراعية بأحياء المدينة على مساحة ١٠قراريط، وتم التحفظ على مواد بناء وخلاطة، كما تمكن حمدى عبدالله سكرتير الوحدة المحلية بصندفا من فك شدة خشبية بقرية صندفا على مساحة 100متر، وردم حفر أساسات بقرية منشاه اليوسفى طريق صندفا ساقولا على مساحة 200 متر.

وأوضح تاج جلال أبوسداح رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص جنوب المحافظة، أن الوحدة المحلية بالمركز قامت بإزالة حالتي تعد والتحفظ على معدات البناء وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مؤكدا أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص لن تتهاون ضد أي تعديات بالبناء المخالف للقانون وسيتم تنفيذ القانون بكل حسم ضد المخالفين.

وأكد اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى، أن الوحدة المحلية بالمركز نظمت حملة برئاسة أشرف سطوحى رئيس مجلس قروى إبشادات، وعدد من الجهات المعنية لمتابعة أملاك الدولة بالظهير الصحراوى الغربى، وخلال الحملة تم رصد حالة تعد على أملاك الدولة بمساحة 10 أفدنة، وعمل شبكة رى، استعدادا للتعدى بالظهير الصحراوى الغربى، وعلى الفور تم رفع وإزالة المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف.

422549128_808168438020020_1671713033950653606_n

422875108_758081629699799_3181990615331432711_n

423312229_766206668860633_3444935506191985241_n

423313457_766206708860629_8660482152989363455_n

423327397_766206658860634_8938939393683376069_n

423862901_808166874686843_3840387374548378687_n

424529602_758081593033136_1940609577741034296_n