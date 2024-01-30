محافظ المنيا يوجه برفع درجة الاستعداد بكل القطاعات لسوء الأحوال الجوية

أصدر اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، توجيهاته لمسئولي الأجهزة التنفيذية وشركات المرافق برفع درجة الاستعداد في القطاعات الحيوية والمرافق الخدمية واتخاذ التدابير اللازمة للتعامل مع أي تداعيات تنجم عن حالة عدم استقرار الأحوال الجوية، خاصة أن البلاد تشهد استمرار حالة التقلبات الجوية، التي تسببت في انخفاض درجات الحرارة.

وكلف المحافظ، رؤساء المدن والقرى بالتواصل الدائم مع غرفة عمليات المحافظة، والتنسيق مع كل الأجهزة المعنية، خاصة شركات المرافق، سواء الكهرباء والطرق أو محطات المياه، وغيرها من المرافق والتعامل العاجل والفوري مع أي تداعيات ناتجة عن تقلبات الطقس.

كما وجه المحافظ بمتابعة تطهير مخرات السيول، مع تكثيف المتابعة والجولات الميدانية للمرور على الأماكن التي قد تمثل مواقعا لتجمع المياه، وتفعيل غرف العمليات والاطمئنان على جاهزية المعدات وفرق الطوارئ بالمديريات والوحدات المحلية، مناشدا المواطنين، بالالتزام بتعليمات هيئة الأرصاد الجوية نظرا لعدم استقرار الأحوال الجوية نتيجة انخفاض درجات الحرارة وما يصاحبها من نشاط للرياح وضرورة توخي الحذر حال تواجدهم خارج المنازل والابتعاد عن أي مصادر وأماكن قد تشكل خطورة على أمنهم وسلامتهم.

وكانت الوحدات المحلية لمراكز المنيا قد واصلت تنفيذ خطة المحافظة الشاملة، لرفع درجة الاستعداد والتنسيق مع مديرية الموارد المائية والري بالمحافظة، لمواجهة أي أزمات طقسية أو سيول، مع المتابعة المستمرة واللحظية لمخرات السيول (طبيعية/ صناعية)، والعمل على تطهير مجراها وإزالة أي عوائق موجودة بها لضمان سريان المياه من بدايتها وبمسارها حتى مكان الصرف النهائي وضرورة تقوية الجسور الضعيفة.



حيث تابع محمد عبدالغني رئيس مركز ديرمواس، الحالة العامة بعدد من مخرات السيول الصناعية، بـ"قرية بنى حسن الشروق" للتأكد من جاهزيتها لاستقبال أية أمطار أو سيول محتملة، مشددًا على التطهير الدائم للترع والمصارف وإزالة العوائق أمام الحجوزات والسحارات، والتأكد من سلامة الجسور والطرق على المجاري المائية وجاهزية مصارف التخفيف وقدرة البوابات للفتح والقفل لتصريف المياه الزائدة والتأكد على جاهزيتها لمواجهة الأزمات حفاظًا على الأرواح والممتلكات، ولافتًا إلى تشكيل لجان تقوم بالمرور على كافة مخرات السيول والوقوف على الحالة الفنية لمخرات السيول وسدود الإعاقة.



كما تفقد رئيس المركز مرسى "قرية بني حسن الشروق" للوقوف على حالة المعديات الخاصة بالوحدة المحلية واللنشات الخاصة بالأهالي، والخدمات المقدمة للمواطنين ومستوى النظافة العامة، والتأكد من سلامة المعديات وتوافر وسائل الأمان بها والتعرف على مدى التزام أصحاب اللنشات بتعريفة الركوب ومتابعة تواجد الموظفين المعينين من جانب الوحدة المحلية على المراسي لمتابعة الحالة العامة.