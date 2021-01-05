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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إغلاق الطرق الصحراوية بالمنيا بسبب سوء الأحوال الجوية

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 01:37 ص
الطرق الصحراوية بالمنيا
الطرق الصحراوية بالمنيا
المنيا ـ على حسين
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أعلنت غرفة عمليات محافظة المنيا عن إغلاق طريق "مصر -أسوان" الزراعي والطريق الصحراوي الشرقي القديم وكذلك الطريق الصحراوي الشرقي "الجيش" نظرا لسوء الأحوال الجوية.

يذكر أن محافظة المنيا تشهد حاليًا موجة من الطقس السيئ من حيث انخفاض حاد في درجة الحرارة تصل إلى الصقيع خاصة خلال فترة الليل، كما سيطرت الشبورة على شوارع المدينة والطرق السريعة مما تسبب في إعاقة الرؤية بصورة كبيرة.

من ناحية أخرى ناشدت إدارة مرور المحافظة سائقي سيارات الأجرة والملاكي بتوخي الحذر واتباع الإرشادات المرورية والتوقف وعدم السير على الطرق السريعة؛ نظرًا لسوء الأحوال الجوية وانعدام الرؤية تمامًا بسبب الشبورة التي سيطرت على هذه الطرق وحرصًا على حياتهم وأرواح المواطنين من وقوع الحوادث.

وتهيب المحافظة بجميع السائقين الالتزام بتعليمات المرور وتوخي الحذر حفاظا على سلامتهم.

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