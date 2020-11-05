عودة محطات المياه بالمنيا للعمل بعد انخفاض نسبة العكارة بالنيل

أعلن المهندس ياسر أحمد الشهاوي، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنيا والعضو المنتدب، أن جميع محطات المياه، انتظم العمل بها بعد انخفاض نسبة العكارة في النيل.وأوضح الشهاوي أن الصفحة الرسمية للشركة على «فيسبوك» هي الوحيدة المنوط بها نشر الأخبار الخاصة بالشركة والمياه والصرف الصحي، وأنه في حالة وجود أي شكوى فهناك الخط الساخن رقم 125 بجانب التليفون المحمول رقم 01271196196 ورقم الواتس 01271269587.يذكر أن الشركة قامت بتشغيل عدد من المحطات الارتوازية والشاطئية لسد العجز بالمياه بمركزي مغاغة وبني مزار شمال المنيا، نظرا لارتفاع عكارة النيل نتيجة السيول بدلا من المحطات التي تم توقفها بسبب ارتفاع عكارة النيل نتيجة السيول وهي محطة الصعايدة بمغاغة وعدد من محطات بني مزار من بينها محطة بني صامت ومحطة السلام وموقعها شرق النيل وقد تم تشغيل محطات الشيخ فضل الارتوازي والناصرية شرق النيل، لتعويض توقف هذه المحطات وبذلك تم توفير مياه للمواطنين شرق، النيل وفيما يخص مناطق غرب اليوسفي فقد تم تشغيل مجمع محطات صندفا على البحر اليوسفي والتي تقوم بتغذية صندفا وتوابعها وكذلك محطة معصرة حجاج تعمل بكفاءة وتغذي المعصرة وتوابعها وأن جميع المحطات الارتوازية بأشروبه وبردونه واعطو الجرنوس تعمل بكفاءة وتغذي قرى غرب مركز بني مزار.