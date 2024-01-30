تحرير 45 مخالفة تموينية خلال حملة للتفتيش على المخابز والمحلات بأبوقرقاص

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا، بالتعاون مع إدارة التموين بالمركز والجهات المعنية حملة تموينية رقابية وتفتيشية علي الأسواق والمحلات التجارية ومحلات الجزارة والمطاعم والمخابز البلدية لضبط الأسعار والأسواق والتأكد من ألتزام المخابز بمواعيد التشغيل ومطابقة رغيف الخبز المنتج للمواصفات وضبط المخالفات وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مرتكبيها.

وقاد تاج جلال أبو سداح رئيس مركز ومدينة ابوقرقاص، حملة تموينية مكبرة نظمتها الوحدة المحلية بالمركز رافقه خلالها الدكتور رجب قياتى وطه حسين نواب رئيس المركز والمدينة وادارة التموين بابوقرقاص ومكتب تفتيش الاغذية بالوحدة الصحية بابوقرقاص على المخابز البلدية لضبط كافة المخالفات والتاكد من جودة الخبر المنتج أسفرت الحملة عن تحرير عدد ٤٥ محضرا متنوعا.

وأوضح رئيس المدينة، أن المخالفات تنوعت وشملت نقص وزن وعدم مطابقة للمواصفات وعدم نظافة أدوات العجن وعدم إعطاء بون صرف وعدم وجود سجل زيارات وعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل كما تم ايضا إعدام ٤٨ كيلو أغذية مختلفة وتحرير ٨ محاضر جنح لهم وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد أن هذه الحملات والتي تتم بالتعاون مع إدارة التموين بالمركز والجهات المعنية مثل مباحث التموين وحماية المستهلك وإدارتي الصحة والطب البيطري تأتي بهدف فرض الأنضباط التمويني علي الأسواق والتأكد من سلامة المعروض من السلع الغذائية للإستهلاك الآدمي حرصا علي صحة المواطنين وضبط المخالفات ومرتكبيها واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن حيالهم.

حملة تموينية علي المخابز والأسواق بأبوقرقاص بالمنيا

حملة تموينية علي المخابز والأسواق بأبوقرقاص بالمنيا

حملة تموينية علي المخابز والأسواق بأبوقرقاص بالمنيا

حملة تموينية علي المخابز والأسواق بأبوقرقاص بالمنيا

حملة تموينية علي المخابز والأسواق بأبوقرقاص بالمنيا