زراعة 145 شجرة مثمرة وزينة بمركز مطاي فى المنيا

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي شمال محافظة المنيا، جهودها في تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية للتشجير والمعنية بزراعة 100 مليون شجرة، وذلك في إطار تنفيذ مراكز في تنفيذ خطة المحافظة لمواجهة التغيرات المناخية، بما يسهم في توفير مساحة خضراء والحد من التلوث، وخلق بيئة أكثر نقاءً للمواطنين.

قال المحاسب هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاي إن الوحدة المحلية بالمركز واصلت تنفيذ أعمال تجميل ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية والأحياء الداخلية والميادين العامة، وزراعة الأشجار ضمن أعمال مبادرة ١٠٠ مليون شجرة، وخطة المحافظة لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين حيث تم استكمال أعمال تنسيق وزراعة الأشجار بعدد من الطرق الرئيسية بالمدينة، والقرى حيث تم استكمال زراعه ١٤٥ شتله متنوعه ( ماهوجني، تفله، ومورينجا) بطريق مصر أسوان الزراعي، وتم عمل جواري للأشجار المزروعة وري النباتات القديمه ونظافة منتصف الطريق للحفاظ على المنظر الجمالي.

وأضاف رئيس المركز والمدينة أنه تم نظافة الحشائش ورفعها ودهان جزوع الاشجار وتسويه ونظافه الطريق وقص الأشجار أمام مركز الشرطة بطريق مصر أسوان الزراعي. بالتعاون مع اداره الطريق الدائري والحمله الميكانيكيه بمجلس مدينه مطاي بحضور حسن جلال مدير إدارة تجميل وتطوير المدينة.

وأكد رئيس المركز أن الوحدة المحلية مستمرة في تنفيذ حملات المتابعة الميدانية لتحقيق المستهدف من أعمال خطة المحافظة في تنفيذ أعمال النظافة والتجميل ومتابعة كافة القطاعات على مستوى الخدمات، حرصًا على تحقيق الصالح العام لكافة فئات المواطنين.

وأشار إلى أن هناك متابعة يومية لأعمال النظافة وتمهيد الطرق بالمراكز والقرى ورفع نقاط التجميع للقمامة بصفه مستمرة حفاظا على صحة المواطنين ومتابعة رفع الاشغالات بالشوارع الرئيسية بالمدينة والقرى، حيث تم رفع المخلفات بحى شرق المدينة، منطقه شرق المحطه وأمام وخلف مدرسه التجريبيه ومنطقه كوبري الشيخ عبد المنعم وطريق عمارات ارض الروبه. كما تم رفع المخلفات من أماكن تجميعها بحي شمال المدينه بشارع التجاره وشارع المدينه وشارع المدارس وشارع الثوره، واستمر حي غرب المدينه في رفع المخلفات من نقاط تجميعها بشوارع ٢٤٢ وشارع الرباط ومطاي البلد وحول مدرسه الشهيد عرفات ومدرسه عثمان بن عفان، كما تم رفع المخلفات من اماكن تجميعها بحى جنوب المدينة منطقه جامع الزاويه والعمراني وشارع الثوره وأمام مدرسه الشعراوي.

زراعة أشجار ضمن مبادرة 100 مليون شجرة بمطاي بالمنيا

زراعة أشجار ضمن مبادرة 100 مليون شجرة بمطاي بالمنيا

زراعة أشجار ضمن مبادرة 100 مليون شجرة بمطاي بالمنيا

زراعة أشجار ضمن مبادرة 100 مليون شجرة بمطاي بالمنيا

زراعة أشجار ضمن مبادرة 100 مليون شجرة بمطاي بالمنيا

زراعة أشجار ضمن مبادرة 100 مليون شجرة بمطاي بالمنيا

زراعة أشجار ضمن مبادرة 100 مليون شجرة بمطاي بالمنيا

زراعة أشجار ضمن مبادرة 100 مليون شجرة بمطاي بالمنيا

زراعة أشجار ضمن مبادرة 100 مليون شجرة بمطاي بالمنيا

زراعة أشجار ضمن مبادرة 100 مليون شجرة بمطاي بالمنيا