21 مخالفة تموينية خلال حملة على المخابز البلدية بأبوقرقاص بالمنيا

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا حملة تموينية مكبرة ليلية بالتعاون مع إدارة التموين بالمركز أسفرت عن ضبط وتحرير 21 مخالفة متنوعة لعدد من المخابز المخالفة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

قال تاج جلال ابو سداح رئيس مركز ومدينة ابوقرقاص ان الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص نظمت حملة تموينية مكبرة تحت إشراف إمام نجيب رئيس الوحدة القروية باتليدم وإدارة التموين بابوقرقاص على المخابز البلدية لضبط كافة المخالفات بقرية اتليدم والتأكد من جودة الخبز المنتج أسفرت عن تحرير 21 محضرًا متنوعًا شملت نقص وزن وعدم مطابقة للمواصفات وعدم نظافة أدوات العجن وعدم وعد إعطاء بون صرف وعدم وجود سجل وعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل.

وأوضح رئيس المركز والمدينة أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص تكثف من حملاتها الرقابية والتفتيشية علي الأسواق والمحلات التجارية والمطاعم ومحلات الجزارة والمخابز البلدية المدعمة من خلال التعاون مع إدارة التموين بالمركز وحماية المستهلك ومباحث التموين وإدارتي الصحة والطب البيطري بجميع أحياء المدينة والقري التابعة لها مشيرًا إلى أن هذه الحملات تتم بشكل يومي.

وأكد رئيس المركز والمدينة أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بتشديد الرقابة علي الأسواق وضبط الأسعار والتأكد من توافر احتياجات المواطنين وسلامة المعروض من المواد والسلع الغذائية حرصا علي صحة المواطنين وضبط المخالفات ومرتكبيها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم وذلك لضمان استقرار الأسواق، مؤكدًا أنه شدد على ضرورة استمرار الحملات التموينية على المخابز لضبط كافة المخالفات التموينية للتأكد من تطبيق منظومة الخبز وجودة رغيف العيش بدائرة مركز ومدينة أبوقرقاص.

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