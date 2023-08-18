«مياه المنيا»: تحليل 25 ألف عينة خلال ستة أشهر

قال المهندس رجب السعيد جبر، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، إن قطاع المعامل والجودة بالشركة أجرى 25137 عينة تحليل للمياه خلال الفترة من أول يناير وحتي 30 يونيو الماضي.

وتابع "جبر" في تصريحات له، أن العينات شملت “20179 عينة كيميائية، 4958 عينة بكترولوجية بالإضافة إلى1048 عينة صرف صحي، و615 عينة صرف صناعي”، وذلك ضمن مجهودات الشركة لتوفير كوب مياه نظيف وصرف صحي آمن.

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب، أن الشركة لديها قطاع معامل متميز حاصل علي شهادة الأيزو ويضم معملين مركزيين ( المعمل المركزي لمياه الشرب والمعمل المركزي للصرف صحي)، إضافة إلى 10 معامل للمحطات الرئيسية لمياه الشرب و10 معامل فرعية و11 معمل لمحطات المعالجة والصرف الصحي وكذلك سيارات المعمل المتنقله لتحليل عينات مياه الشرب والصرف الصحي.