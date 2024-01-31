توزيع 20 طن سكر بسعر مخفض في قرى المنيا

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا أنها بالتعاون والتنسيق مع مديرية التموين بالمحافظة ورؤساء الأحياء والقرى، ستقوم بتوزيع كميات من السكر بأسعار مخفضة للمواطنين، في إطار محاربة احتكار السلع الغذائية والدفع بكميات من السلع المخفضة للمواطنين بقرى وأحياء مركز ومدينة المنيا.

وقال عامر طه آدم رئيس مركز ومدينة المنيا، إنه بالتنسيق مع مديرية التموين سيتم توزيع ٢٠ طن سكر بقرى وأحياء مركز ومدينة المنيا موجهًا بالدعم والمشاركة الكامله لوصول السلع الأساسية ليد المواطنين أمام منازلهم وبالاشراف والاشتراك مع إدارات التموين بندر ومركز ورؤساء القرى والأحياء والعمل والتوزيع بسيارات الوحدات المحلية ومندوبين منهم داخل كل قرية وحى وذلك لضمان وصول السلع الأساسية لمستحقيها ولكى يشعر المواطن بنزول المسئولين للعمل الميدانى والتوزيع بكل مناطق المدينة.

كما وجه رئيس المركز والمدينة رؤساء القرى والأحياء بتكثيف الحملات الرقابية والتموينية على المخابز البلدية لضمان جودة ووزن رغيف الخبز المدعم وأيضا التفتيش على محلات بيع المواد الغذائية لمحاربة محتكرى تلك السلع الإستراتيجية وذلك من خلال التعاون مع إدارتى تموين البندر والمركز.

وكان رئيس مركز ومدينة المنيا، يرافقه نائبه محمود ثابت قد عقد اجتماعًا بحضور حسين خلف مدير تموين بندر المنيا وأحمد عبدالعزيز مدير تموين مركز المنيا ورؤساء القرى والأحياء، بالتعاون والتنسيق بين الوحدات المحلية وإدارات تموين بندر ومركز المنيا وعمل خطة لكيفية وطرق توزيع السلع الأساسية وتوصيلها ليد المواطن.

وأكد رئيس المركز والمدينة، أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا للتعاون والتنسيق بين الوحدات المحلية ومديرية التموين بالمنيا بالاشتراك وتوزيع المواد الغذائية بقرى وأحياء مركز ومدينة المنيا.