الخميس 01 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ المنيا يوجه بمتابعة 37 حالة اشتباه في تسمم غذائي بمركز العدوة

نائب محافظ المنيا
نائب محافظ المنيا يتابع المصابين بالتسمم بمركز العدوة

كلَّف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، الدكتور محمد أبو زيد، نائب المحافظ، والدكتور محمد حسنين، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، بالتوجه إلى مركزيّ العدوة ومغاغة شمال المحافظة، بحضور سعودي عبدالرحمن، عضو مجلس النواب، ومحمد عبدالحفيظ، عضو مجلس الشيوخ، وذلك عقب تلقي غرفة العمليات إخطارًا بحالات اشتباه بتسمم غذائي لعدد من أبناء عزبة العقولة بكفر مهدى التابعة لمجلس قروى صفانية بـ مركز العدوة.

من جانبه، أعلن الدكتور محمد حسنين، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن مستشفى العدوة المركزي استقبلت اليوم الخميس، الساعة ٩ صباحًا ٣٠ حالة تعاني من أعراض قئ وإعياء تتراوح ما بين بسيطة إلى منعدمة عقب تناولهم وجبة الإفطار، مؤكدًا خروج جميع الحالات عقب تلقيها العلاج اللازم وكذلك ٧ حالات بمستشفى مغاغة وخروجهم جميعًا من المستشفى.

وتم سحب عينات الفول والطعمية من المطعم الذي تم شراء وجبات إفطار الحالات المشتبه في تسممها؛ للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات وخلوها من أي ملوثات.

وكان قد أصيب 37 شخصًا في قريتين بمركز العدوة أقصى شمال محافظة المنيا، بتسمم غذائي إثر تناول وجبة إفطار يشتبه أنها فاسدة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العدوة المركزي لتلقي العلاج والإسعافات اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لبدء التحقيق في الحادثة.

كانت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، قد تلقت إخطارًا بالواقعة، حيث توجهت على الفور، إلى المستشفى وتم التأكد من إصابة 37 شخصًا بتسمم غذائي نتيجة تناولهم وجبة الإفطار فول وطعمية في قرية العقولة والبرامل بمركز العدوة.

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محافظ المنيا 37 حالة اشتباه بالتسمم مركز العدوة خروجهم من مستشفي العدوة المركزي اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

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