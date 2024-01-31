الأربعاء 31 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ندوات ولقاءات توعوية ضمن جهود "القومي للمرأة" بمراكز المنيا

ندوات ولقاءات توعوية
ندوات ولقاءات توعوية لفرع القومي للمرأة بالمنيا

تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، الجهود والأنشطة والفعاليات والمبادرات التي أطلقها فرع المجلس القومي للمرأة،  بالمحافظة في العديد من المجالات على مدار الأشهر الماضية والتي استهدفت تقديم الدعم والرعاية للسيدات والفتيات في المجالات الاجتماعية والصحية والاقتصادية وغيرها وذلك من خلال تنظيم العديد من الندوات واللقاءات التوعوية للفتيات والسيدات بقرى ومراكز المحافظة.

من جهتها، استعرضت الدكتورة منال أبو سمرة، مقررة فرع المجلس بالمنيا، جهود المجلس خلال الفترة الماضية، حيث تم تنفيذ لقاء توعوي للسيدات بقرية بنى عبيد التابعة لمركز أبوقرقاص، حيث دارت الندوة حول العادات والتقاليد الاجتماعية والمعرفية التي تضر بالفتيات نفسيًا، كما تم تنظيم ندوة لبرنامج الإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة بقرى: (مصطفى حمدي - البراجيل - ابو قلته – البرشا - دير البرشا - دير أبوحنس ) التابعة للمبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز ومدينة ملوي جنوب المحافظة  وقري ( المطاهرة القبلية - بني محمد شعراوي - شرارة - سفاي - نزلة حرز- منشأة النصر) بمركز ومدينة أبوقرقاص جنوب المحافظة، حيث تم استهداف عدد ١١١٨ من السيدات والرجال وتناول الحديث العديد من الإرشادات الصحية منها أهمية المشورة قبل الزواج وأهمية الكشف الطبي والتغذية السليمة للأم والطفل ومراحل نمو الطفل.

وأضافت أبوسمرة، أنه تم عقد ندوة إعلامية حول تمكين المرأة الريفية اقتصاديًا تحت عنوان (نحو قرية منتجة)، وذلك من خلال النهوض بالمشروعات الناشئة الناجحة ومساندتها لتكوين تحالفات منتجة ومشروع تعزيز الابتكار من أجل إتاحة الخدمات المالية للجميع، بهدف توسيع إمكانية الحصول على التمويل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، كما تم عرض المنتجات والمشغولات من قبل المشاركات في الندوة ( ملابس - مفروشات - اكسسوارات يدوية)، فضلًا عن استخراج ١٠٠ مائة فيزا ميزة شمول مالي للسيدات بقرية الطيبة بمركز سمالوط.

420289941_765042152333812_7430776101972568893_n
420289941_765042152333812_7430776101972568893_n
420870835_765041665667194_643016186525802071_n
420870835_765041665667194_643016186525802071_n
422829230_770171481820879_8177090399892111630_n
422829230_770171481820879_8177090399892111630_n
423538105_771689971669030_5743001967878178696_n
423538105_771689971669030_5743001967878178696_n
423715784_771689815002379_645887673299037030_n
423715784_771689815002379_645887673299037030_n
المنيا ندوات ولقاءات توعوية فرع القومي للمرأة جميع مراكز المنيا الدكتورة منال أبوسمرة مقرر فرع القومي للمرأة

مواد متعلقة

توزيع 20 طن سكر بسعر مخفض في قرى المنيا

إزالة 99 حالة تعد على الأرض الزراعية وأملاك الدولة بمراكز المنيا

إزالة 22 حالة تعدٍ ومخالفات بناء ضمن الموجة 22 بمراكز المنيا

تحرير 45 مخالفة تموينية خلال حملة للتفتيش على المخابز والمحلات بأبوقرقاص

زراعة 145 شجرة مثمرة وزينة بمركز مطاي فى المنيا

محافظ المنيا يوجه برفع درجة الاستعداد بكل القطاعات لسوء الأحوال الجوية

"صحة المنيا" تنظم قافلة طبية بـ"القطوشة" بسمالوط ضمن "حياة كريمة"

صحة المنيا تنظم قافلة طبية ضمن حياة كريمة بقرية صفط اللبن

الأكثر قراءة

موقع وزارة التربية والتعليم|رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 الجيزة

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 لطلاب محافظة القاهرة إلكترونيًا.. اليوم

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2024 ظهرت الآن

بوابة الثانوية العامة.. نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024 بالاسم

استعلم الآن.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة المنيا برقم الجلوس والاسم 2024

استعلم الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

دولة 30 يونيو.. وإشراقات العلم

عبد الرحيم طايع

كابتن جمالات أحمد

لواء. محسن الفحام

بين التنظير والتفعيل

بسنت حسن

الامبراطور عاشقًا

إبراهيم داود

سيرة سليم حسن المصرية القديمة

ماجد حبته

هل تتفكك الولايات المتحدة؟

جلال حمام

مفاجأة.. إسرائيل المصدر الأول لأسلحة حماس

القس. رفعت فكرى

القراءة.. والاستنارة!!

صور

معرض القاهرة الدولي للكتاب ليلاً

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

المعركة الأخيرة.. هل ستوقف إسرائيل الحرب بعد عملية "خان يونس"؟

إقالة نتنياهو من رئاسة حكومة الاحتلال.. صحيفة أمريكية تكشف تفاصيل رسالة "الهروب"

خلافات فى الحكومة الإسرائيلية بسبب صفقة المحتجزين