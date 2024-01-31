ندوات ولقاءات توعوية ضمن جهود "القومي للمرأة" بمراكز المنيا

تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، الجهود والأنشطة والفعاليات والمبادرات التي أطلقها فرع المجلس القومي للمرأة، بالمحافظة في العديد من المجالات على مدار الأشهر الماضية والتي استهدفت تقديم الدعم والرعاية للسيدات والفتيات في المجالات الاجتماعية والصحية والاقتصادية وغيرها وذلك من خلال تنظيم العديد من الندوات واللقاءات التوعوية للفتيات والسيدات بقرى ومراكز المحافظة.

من جهتها، استعرضت الدكتورة منال أبو سمرة، مقررة فرع المجلس بالمنيا، جهود المجلس خلال الفترة الماضية، حيث تم تنفيذ لقاء توعوي للسيدات بقرية بنى عبيد التابعة لمركز أبوقرقاص، حيث دارت الندوة حول العادات والتقاليد الاجتماعية والمعرفية التي تضر بالفتيات نفسيًا، كما تم تنظيم ندوة لبرنامج الإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة بقرى: (مصطفى حمدي - البراجيل - ابو قلته – البرشا - دير البرشا - دير أبوحنس ) التابعة للمبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز ومدينة ملوي جنوب المحافظة وقري ( المطاهرة القبلية - بني محمد شعراوي - شرارة - سفاي - نزلة حرز- منشأة النصر) بمركز ومدينة أبوقرقاص جنوب المحافظة، حيث تم استهداف عدد ١١١٨ من السيدات والرجال وتناول الحديث العديد من الإرشادات الصحية منها أهمية المشورة قبل الزواج وأهمية الكشف الطبي والتغذية السليمة للأم والطفل ومراحل نمو الطفل.

وأضافت أبوسمرة، أنه تم عقد ندوة إعلامية حول تمكين المرأة الريفية اقتصاديًا تحت عنوان (نحو قرية منتجة)، وذلك من خلال النهوض بالمشروعات الناشئة الناجحة ومساندتها لتكوين تحالفات منتجة ومشروع تعزيز الابتكار من أجل إتاحة الخدمات المالية للجميع، بهدف توسيع إمكانية الحصول على التمويل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، كما تم عرض المنتجات والمشغولات من قبل المشاركات في الندوة ( ملابس - مفروشات - اكسسوارات يدوية)، فضلًا عن استخراج ١٠٠ مائة فيزا ميزة شمول مالي للسيدات بقرية الطيبة بمركز سمالوط.

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