خروج بعض المصابين بالتسمم في المنيا

قرر مستشفى العدوة المركزي التصريح بخروج عدد من المصابين في واقعة تسمم 37 شخصًا في قريتين بمركز العدوة شمال المنيا بعد تقديم العلاج والإسعافات اللازمة لهم وإجراء غسيل معدة لهم والاطمئنان علي حالاتهم الصحية.

وكان قد أصيب 37 شخصًا في قريتين بمركز العدوة في أقصى شمال المنيا، بتسمم غذائي إثر تناول وجبة إفطار يشتبه أنها فاسدة تم نقل المصابين إلى مستشفى العدوة المركزي لتلقي العلاج والاسعافات اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لبدء التحقيق في الحادثة.

كانت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا قد تلقت إخطارًا بالواقعة، حيث توجهت علي الفور إلى المستشفى وتم التأكد من إصابة 37 شخصًا بتسمم غذائي نتيجة تناولهم وجبة الإفطار فول وطعمية في قرية العقولة والبرامل بمركز العدوة.

وتكثف الأجهزة الأمنية من تحرياتها حول الواقعة والتحقق مما إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه وراء حالات التسمم وبتوقيع الكشف الطبي عليهم، تبين إصابتهم باشتباه تسمم، وأنهم يعانون من قىء واسهال وغثيان بالمعدة، وجرى اسعافهم وتم إجراء عمليات غسيل معدة لعدد منهم، وتقرر خروج البعض منهم. تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وفحص مصدر الأطعمة التي تناولها المصابون.