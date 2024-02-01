الخميس 01 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

خروج بعض المصابين بالتسمم في المنيا

جريدة الدستور

قرر مستشفى العدوة المركزي التصريح بخروج عدد من المصابين في واقعة تسمم 37 شخصًا في قريتين بمركز العدوة شمال المنيا بعد تقديم العلاج والإسعافات اللازمة لهم وإجراء غسيل معدة لهم والاطمئنان علي حالاتهم الصحية. 

وكان قد أصيب 37 شخصًا في قريتين بمركز العدوة في أقصى شمال المنيا، بتسمم غذائي إثر تناول وجبة إفطار يشتبه أنها فاسدة تم نقل المصابين إلى مستشفى العدوة المركزي لتلقي العلاج والاسعافات اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لبدء التحقيق في الحادثة.

كانت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا قد تلقت إخطارًا بالواقعة، حيث توجهت علي الفور إلى المستشفى وتم التأكد من إصابة 37 شخصًا بتسمم غذائي نتيجة تناولهم وجبة الإفطار فول وطعمية في قرية العقولة والبرامل بمركز العدوة.

وتكثف الأجهزة الأمنية من تحرياتها حول الواقعة والتحقق مما إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه وراء حالات التسمم وبتوقيع الكشف الطبي عليهم، تبين إصابتهم باشتباه تسمم، وأنهم يعانون من قىء واسهال وغثيان بالمعدة، وجرى اسعافهم وتم إجراء عمليات غسيل معدة لعدد منهم، وتقرر خروج البعض منهم. تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وفحص مصدر الأطعمة التي تناولها المصابون.

واقعة تسمم مركز العدوة محافظة المنيا وجبة الافطار النيابة العامة

مواد متعلقة

أمطار خفيفة ومتقطعة بمدن المنيا.. والمحافظة تقرر رفع حالة الطوارئ

73 مخالفة وضبط 26 طن أرز و67 كيلو لحوم فاسدة بحملة تفتيشية في المنيا

ندوات ولقاءات توعوية ضمن جهود "القومي للمرأة" بمراكز المنيا

محافظ المنيا: تنفيذ 3209 مشروعات بـ40 مليار جنيه ضمن المرحلة الأولى من "حياة كريمة"

توزيع 20 طن سكر بسعر مخفض في قرى المنيا

إزالة 99 حالة تعد على الأرض الزراعية وأملاك الدولة بمراكز المنيا

إزالة 22 حالة تعدٍ ومخالفات بناء ضمن الموجة 22 بمراكز المنيا

تحرير 45 مخالفة تموينية خلال حملة للتفتيش على المخابز والمحلات بأبوقرقاص

الأكثر قراءة

استعلم الآن.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة المنيا برقم الجلوس والاسم 2024

النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم الأربعاء في مصر

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2024 ظهرت الآن

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 لطلاب محافظة القاهرة إلكترونيًا.. اليوم

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2024 وخطوات الاستعلام

أحمد عز يستأنف على قرار إلزامه بدفع مليون جنيه مصروفات توأم زينة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

مش سعيد

مؤمن المحمدي

وصية.. مستجاب الأخيرة

محمد العسيري

فى الكورة مافيش كبير

وائل لطفي

اثنان وليس واحدًا!

ماجد حبته

القمة الإيطالية الإفريقية

مدحت بشاى

دولة 30 يونيو.. وإشراقات العلم

عبد الرحيم طايع

كابتن جمالات أحمد

لواء. محسن الفحام

بين التنظير والتفعيل

صور

معرض القاهرة الدولي للكتاب ليلاً

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ118 للعدوان.. عشرات الشهداء والجرحى جراء قصف الاحتلال المتواصل على غزة

السفير الإسرائيلي يكشف تفاصيل تعرض السفارة في ستوكهولم لهجوم

المعركة الأخيرة.. هل ستوقف إسرائيل الحرب بعد عملية "خان يونس"؟