الخميس 14 يوليو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 8 أشخاص من أسرة واحدة بحالة تسمم بالمنيا

تسمم
تسمم
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أصيب 8 أشخاص بينهم 5 أطفال من أسرة واحدة بالمغص والإسهال وارتفاع طفيف بدرجة الحرارة، اليوم الخميس، نتيجة تناولهم وجبة طعام أعدت داخل المنزل يرجح أنها فاسدة، وتم نقلهم إلى استقبال مستشفى مركز ديرمواس المركزي في أقصى جنوب محافظة المنيا لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة المنيا إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بتسمم 8 أشخاص، إثر تناولهم وجبة طعام منزلية فاسدة بقرية دلجا بمركز ديرمواس، جنوب المنيا، وتم نقل المصابين إلى مستشفى دير مواس المركزي، وهم: "عمار. ي"، 3 سنوات، وشقيقته "تسنيم"، عام واحد، "سلوى. م"، 24 عامًا، "فاطمة. ع. ا"، 22 عامًا، "خلود. ت"، 3 سنوات، "أحمد. ح"، 11 عامًا، وشقيقاه "يوسف"، 11 عامًا، و"أسماء"، 23 عامًا، جميعهم مقيمون بقرية دلجا بمركز ديرمواس.

قال مسئول بالصحة إنه فور وصول المصابين الـ8 إلى استقبال مستشفى ديرمواس المركزي، تم وضع المصابين تحت الملاحظة، وإجراء عمليات غسيل معوي لهم، وتم إعطاؤهم العلاج اللازم، وحالتهم العامة مستقرة، حيث تنوعت إصابتهم بين سخونة طفيفة وإسهال ومغص، نتيجة تناول وجبة طعام منزلية يرجح أنها فاسدة، وبسؤالهم قرروا أنهم تناولوا وجبة طعام عبارة عن بطاطس وأرز أعدت داخل المنزل ورجحوا أنها فاسدة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار إدارة البحث الجنائي التي كلفت وحدة مباحث ديرمواس بالتحري حول الظروف والملابسات، كما تم إخطار النيابة العامة لتباشر التحقيق والتصرف.

5 أطفال فاسدة تسمم 8 أشخاص وجبة طعام منزلية فاسدة المنيا

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وائل لطفي

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