الإثنين 05 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الغربية 2024 برقم الجلوس

نتيجة الاعدادية
نتيجة الاعدادية

أكدت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة الغربية، أن موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الغربية للفصل الدراسي الأول للعام الحالي 2023-2024، سيكون عقب إنتهاء أعمال لجنة النظام والمراقبة في عمليات الرصد الورقي والإلكتروني، والمراجعات النهائية، واستخراج النتائج، وذلك عقب ما تم الإنتهاء الفعلي من تصحيح جميع كرسات الإجابة وفقا لكافة الكنترولات على مستوى المحافظة.

نتيجة الشهادة الإعدادية الغربية 2024

وأكد المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أن لجان التقدير لامتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية التى بدأت يوم السبت من الإسبوع الماضى، قد إنتهت من تصحيح جميع كراسات الإجابة، وعقبها أعمال لجنة النظام والمراقبة في عمليات الرصد الورقي والإلكتروني، والمراجعات النهائية، واستخراج النتائج، تمهيدًا لاعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالغربية 2024 النهائية من الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية فى غضون منتصف الأسبوع الجاري.

روابط مباشرة.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس الترم الأول بجميع المحافظات

نتيجة الشهادة الإعدادية المنوفية 2024 الترم الأول وجميع المحافظات برقم الجلوس فقط

كل المحافظات.. لينك نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس

الرسمي.. موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الشرقية بالمواقع والمدارس

وأكد وكيل الوزارة، علي إنه قد شدد على ضرورة مراعاة الدقة، والجودة، والانضباط في العمل، وتجنب الأخطاء تحقيقًا لصالح جميع الطلاب، وعدم إهمال أي جزء مجاب عنه من قبل الطالب، مؤكدا ضرورة الالتزام بتعليمات رئيس لجنة التقدير، والالتزام بعدم استخدام الهاتف المحمول، وكذلك عدم التدخين داخل اللجان، واتباع جميع تعليمات الأمن والسلامة أثناء العمل داخل اللجان، ونظافة مقار اللجان وتوفير التهوية والإضاءة الجيدة.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بالغربية 2024

وأضاف وكيل الوزارة، في تصريحات خاصة لـ “الدستور”، أن نتيجة الشهادة الإعدادية بالغربية 2024 ستكون علي المواقع الإلكترونية وموقع وزارة التربية والتعليم والمديرية، خلال يوم غدًا الثلاثاء علي أقصي تقدير وسكتون متاحة بالمدارس أيام الأربعاء والخميس من الإسبوع الجاري، وفور إعتمادها من محافظ الغربية، سيتم نشرها في كافة وسائل الإعلام، وستكون نتيجة الإعدادية بالإسم ورقم الجلوس متاحة للجميع.

وتعد نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية 2024 برقم الجلوس، من أكثر الكلمات البحثية على محركات البحث المختلفة خلال الساعات القليلة الماضية وخاصةً على محرك البحث العالمي “جوجل” من قبل طلال الصف الثالث الإعدادي وأولياء امورهم لمهرفة النتيجة فور  اعتمادها وإعلانها على مواقع التواصل الإجتماعي، وفيما يلي سنكشف لكم مل ما هو متعلق بنتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الغربية 2024.

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