حملة لرفع الإشغالات بشوارع مدينة طنطا بمحافظة الغربية

شنت رئاسة مركز ومدينة طنطا بمحافظة الغربية، حملة موسعة من أجل رفع الإشغالات والمخالفات، وضبط الأسواق والشوارع والميادين، والحفاظ على السيولة المرورية، والمظهر الحضاري اللائق بعاصمة المحافظة.

جاء ذلك بقيادة الدكتور محمود عيسي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طنطا،بالتعاون مع إدارة شرطة مرافق محافظة الغربية، بقيادة العقيد عبد القادر خليل، مأمور قسم المرافق بالغربية، تم تنفيذ حملة شاملة لرفع الإشغالات والمخالفات، وإزالة الحواجز من الأسواق والشوارع والميادين، ومنع وجود أي مخالفات خارج المحلات واستغلال الأرصفة من قبل التجار والباعة الجائلين، تم توجيه تنبيهات للجميع بعد تعطيل حركة المرور في الشوارع الرئيسية والفرعية.

وكان الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، قد تابع جهود الوحدات المحلية في مراكز ومدن المحافظة في إطار خطة التجميل والتطوير لإعادة الوجه الجمالي والحضاري للمحافظة وتحقيق رضا المواطنين، تم تكثيف أعمال النظافة والتجميل في مختلف المراكز والمدن والأحياء خلال الورديات المختلفة.

وأكد أهمية رفع كفاءة الشوارع لتحقيق السيولة المرورية والحفاظ على الوجه الجمالي والحضاري للمحافظة، وقد تم تطوير وتوسيع ميدان كيتشنر بحي ثان طنطا استجابةً لشكاوى المواطنين بشأن الازدحام المروري والحوادث المتكررة في الميدان، وإزالة المعوقات التي تعيق حركة المرور، بدءًا من تقاطع شارع سعيد مع شارع حسن رضوان، وذلك بهدف تحسين وتسهيل حركة المرور والحفاظ على سلامة المواطنين.

ويأتي هذا العمل ضمن جهود مستمرة لإحداث نقلة حضارية في شوارع وميادين المحافظة، بهدف توفير بيئة حضرية جميلة ومريحة للمواطنين والزوار.