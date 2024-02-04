الأحد 04 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 17 تاجرًا يتلاعبون بأسعار السجائر بمراكز محافظة الغربية

السجائر
السجائر

تمكنت مديرية التموين بمحافظة الغربية، من ضبط 17 تاجرًا يتلاعبون بأسعار السجائر، بمختلف مراكز المحافظة، ونجح المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، في قيادة حملة تفتيشية مكبرة بالتعاون مع مفتشي الرقابة التموينية في المديرية لمراقبة وتفتيش محلات بيع السجائر بالجملة والقطاعي في مختلف مراكز ومدن المحافظة.

وتمكنت الحملة من ضبط 17 تاجرًا يقومون ببيع السجائر بأسعار تفوق التسعيرة الرسمية، حيث يقومون بالبيع بأزيد من التسعيرة الرسمية لجميع الأنواع، بواقع من 100 إلى 200 جنيه زيادة في القاروصة الواحدة، وتم ضبط المخالفات وتحرير محاضر منفردة بكل واقعة، وتم إخطار النيابات العامة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وتوقيع العقوبات المناسبة لهم.

وكان المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، قد قاد حملة لمفتشي الرقابة التموينية بالمديرية للمرور والتفتيش علي محلات بيع السجائر بالجملة والقطاعى بمراكز ومدن المحافظة، وتم خلالها رصد 17 من تجار السجائر يقومون بالبيع بأزيد من التسعيرة الرسمية لجميع الأنواع، بواقع من 100 إلى 200 جنيه زيادة فى القاروصة الواحدة.

 وأكد أبوهاشم، علي استمرار الحملات التفتيشية الدورية والتعاون مع الجهات المعنية وأن الحملات ستظل جزءًا أساسيًا من استراتيجية مديرية التموين في محافظة الغربية، للحفاظ على حقوق المستهلكين وضمان توفر المواد الأساسية بأسعار معقولة، وسعيًا لضبط المتجاوزين ومعاقبتهم بشكل صارم جزءًا من الجهود الرامية إلى تحقيق العدالة التجارية وحماية المواطنين من التلاعب والغش في الأسعار.

وقال وكيل وزارة التموين بالغربية، إن ضبط التجار الذين لم يلتزموا بالتسعيرة الرسمية يعد جزءًا من جهود الحكومة المستمرة في مكافحة الغش والتلاعب في الأسعار وضمان استدامة التموين العادل للمواطنين، مشيرًا إلى أن تطبيق القوانين والعقوبات ضد المخالفين يعزز النظام الاقتصادي ويحمي حقوق المستهلكين، وأن مديرية التموين بالغربية، لن تتهاون عن ضبط المخالفين وتقديمهم للمحاكمة.

لضبط المتجاوزين استراتيجية مديرية التموين في محافظة الغربية حقوق المستهلكين تحقيق العدالة التجارية التلاعب والغش في الأسعار

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