إغلاق 33 منشأة خالفت مواعيد الغلق المقررة بمحافظة الغربية

تمكنت الأجهزة التنفذية بـمحافظة الغربية، من إغلاق 33 منشأة، لمخالفتها مواعيد الغلق المقررة رسميًا والإجراءات الاحترازية، وذلك خلال حملات مجالس المدن والأحياء علي مراكز ومدن المحافظة الثمانية، في خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك تنفيذًا لقرارت مجلس الوزاراء بشأن مواعيد إغلاق المحال التجارية وتخفيض إستهلاك الطاقة الكهربية ومنع إهدارها.

وأعلنت محافظة الغربية عن شن مجالس المدن والأحياء، حملات مكثفة على مدار الساعة، بهدف تنفيذ قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بمواعيد الغلق وترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، حيث تم أيضًا إطفاء الإنارة الخارجية لعدد من المحال التجارية على مستوى المراكز في المحافظة، بهدف توفير الطاقة والحد من الهدر في استهلاك الكهرباء.

الالتزام بالمواعيد الرسمية والإجراءات الاحترازية

وأوضحت المحافظ، خلال بيان صادر عنها، أهمية الالتزام بالمواعيد الرسمية والإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وناشد رؤساء المدن والأحياء بضرورة الالتزام، وتنفيذ تلك المواعيد، بهدف ضمان استقرار توريد الكهرباء وفقًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي.

وأكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، استمرار حملات المراقبة والمتابعة في مختلف مراكز ومدن المحافظة، بهدف رصد المخالفين لمواعيد الغلق الجديدة للمحلات التجارية، والمخالفين للإجراءات الاحترازية المقررة من قبل مجلس الوزراء، وأكد على أهمية احترام القوانين والتعليمات الصحية للحفاظ على سلامة المواطنين ومجتمع الغربية بأكمله، وشدد المحافظ على تطبيق الإجراءات الاحترازية والالتزام بمواعيد الغلق، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وتابع أن الأجهزة المعنية بالمحافظة، ستواصل تكثيف حملات المراقبة والمتابعة اليومية في مختلف المراكز والمدن بالمحافظة، لضمان الامتثال للمواعيد الرسمية والإجراءات الاحترازية، كما ستتخذ الإجراءات اللازمة ضد أي مخالف للقوانين والتعليمات الصحية، وناشدت السلطات المحلية جميع المواطنين وأصحاب المنشآت التجارية بالتعاون الكامل والالتزام بالتدابير والتوجيهات الحكومية، حفاظًا على الصحة العامة واستقرار التوريد الكهربائي.